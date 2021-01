Los Red Sox se quieren ‘morir’: Pedro Martínez confesó su amor por los Yankees

No hay un solo aficionado de Boston Red Sox que no recuerde la épica actuación de Pedro Martínez durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004 contra New York Yankees. Desde ese momento, el exlanzador de la MLB se metió en el corazón de los Medias Rojas.

El amor entre Red Sox y Martínez parecía que iba a ser eterno, pero una extraña confesión puso a temblar este idilio de Grandes Ligas. Cuando Pedro llegó a la MLB solo hubo un objetivo en mente: jugar en New York Yankees. Claro está, eso lo pensó antes de lo que vivió en Boston.

En una entrevista que le concedió a Rich Eisen, de NBC, Pedro Martínez le confesó el fanatismo que tuvo por los Yankees, no sabemos si aún lo tendrá, al punto que gastó $250 dólares en una bola firmada por la leyenda del equipo de New York, Reggie Jackson.

“Le pedí a los Expos tres veces que me cambiaran a los Yankees”, confesó Pedro Martínez.

Pedro Martínez explicó su amor por los New York Yankees

A los aficionados de los Boston Red Sox les pedimos que no se alarmen porque el mismo Pedro Martínez terminó de revelar que pasó con el amor que le tenía a New York Yankees: “Cuando se es una pieza de cambio, no se puede decidir a donde ir y que, además, no puede ser fanático de ningún equipo”. ¡Uf! Respiraron los aficionados de los Medias Rojas.

