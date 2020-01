Hace algunos días Derek Jeter logró lo que era una obviedad: ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, después de dos décadas defendiendo la camiseta de los New York Yankees.

Jeter cosechó el respeto de rivales y aficionados a lo largo de toda su carrera, por lo que se esperaba que se convirtiera en el segundo pelotero en ingresar a Cooperstown de forma unánime.

Sin embargo, un periodista de la BWAA se rehusó a darle su voto, dejándolo a un solo sufragio dela inmortalidad unánime, algo que generó desconcierto y furia en las redes sociales.

No obstante, Major League Baseball anunció recientemente que no tiene intenciones de revelar quién fue el periodista que consideró que Jeter no era merecedor de entrar al Salón de la Fama.

Name of writer that didn't vote #Yankees great Derek Jeter into #HOF2020 won't be released (via @macalendrillo) https://t.co/0wRqz5d3vl — Yanks Go Yard (@YanksGoYardFS) January 23, 2020

"Me concentro en los que sí votaron por mí, entonces no estoy pensando en eso… Estoy feliz de estar sentado en este escenario en este momento, y es algo que simplemente no me pasa por la mente", declaró Jeter durante su conferencia de prensa.

Los periodistas suelen compartir sus boletas en las redes sociales, pero no están obligados a hacerlo. Parece que el votante misterioso seguirá oculto en las sombras, y los detectives de las redes sociales deberán seguir trabajando horas extras.

