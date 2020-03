Marco Belinelli ofreció ayuda financiera a hospitales italianos

El coronavirus fue tomando más seriedad con el correr de los días por parte de todo el mundo, como también para los jugadores de los distintos deportes.

Ante la cancelación de sus ligas, los deportistas vivieron de cerca que la pandemia, producida por el COVID-19, se transformó en una realidad absoluta que la peligrosidad de la misma produjo muertes en distintas partes del globo.

Uno de los países más afectados fue Italia, donde ya se registraron 2500 víctimas fatales. Desde el país europeo pidieron y recibieron ayuda de médicos chinos que ya combatieron la enfermedad en su país, pero, lógicamente, todo aporte suma.

Marco Belinelli, jugador de los San Antonio Spurs, no olvida sus raíces y, a pesar de estar a miles de kilómetros, siente lo que sucede en su país natal como un ciudadano más. Por eso, ofreció asistencia financiera a los hospitales de Italia.

"Desde que estalló esta emergencia, siempre he estado en contacto con mi familia y amigos en Italia. Sé cuánto es aún más importante el trabajo de todos los operadores en la actualidad. Puedo ayudar lo más que pueda, con la esperanza de poder regresar pronto a Bolonia y agradecer una por una a todas las personas que están en la línea del frente hoy. Nunca me he sentido tan orgulloso de ser italiano", contó Belinelli en Sportnando.

Marco se une a una larga cadena de jugadores NBA que decidieron dar su aporte desde sus propios bolsillos para combatir el coronavirus.

