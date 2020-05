Muhammad Ali inspiró personalmente a Carmelo Anthony

Antes de convertirse en un veterano de la NBA, Carmelo Anthony era uno de los jugadores con mayor proyección en la liga. De hecho, no está mal decir que si hubiera integrado mejores equipos a lo largo de su carrera, era imposible que se haga con un anillo. No obstante, ni Denver Nuggets, ni New York Knicks, las dos franquicias donde pasó sus mejores años, fueron fueron capaces de rodearlo de la mejor manera.

Otro atleta, histórico por todo lo logrado a lo largo de su historia, no sólo por lo realizado en el ring, sino también fuera del mismo por su influencia las luchas a favor de los afroamericanos y del islam, fue Muhammad Ali. Único en su especie, Ali alentó a Carmelo en una etapa en la que el basquetbolista recién estaba comenzando.

"En 2003-2004, salió el videojuego Fight Night y Ali estaba en la portada. En ese momento, tenían a todos los atletas de cobertura en un área. Así que fuimos Muhammad Ali del boxeo, Marshall Faulk para el fútbol, Larry Fitzgerald para el fútbol universitario y yo. Era solo una habitación para los chicos de la portada”, comenzó relatando Anthony en su propio canal de YouTube.

Carmelo, que para esa época estaba en su primer año como profesional, pensaba que Muhammad no tenía idea quien era, pero se llevó una sorpresa: “Ali entra a la habitación y yo creía que no había forma de que Muhammad Ali sepa quién demonios era yo. Se me acercó, me susurró al oído y dijo: ‘Sigue haciendo lo que estás haciendo. Se quién eres. Me encanta lo que haces No te detengas nunca. Sigue luchando por la grandeza’. En ese momento, no hay nada más que nadie podría haberme dicho que sea más poderoso que eso", reveló el jugador totalmente sorprendido.

El actual jugador de Portland Trail Blazers contó que aquellas palabras lo inspiraron durante toda su carrera. Sin dudas, un mensaje de oro que Carmelo lo tendrá presente por siempre.

Lee También