Brian Scalabrine: "Tener a Kevin Durant como compañero no te hace mejor"

LeBron James no solamente es el mejor de la NBA actual por su desempeño dentro de la cancha, sino también porque a lo largo de los años se ha encargado de hacer mejores a cada uno de sus compañeros. Es indudable que muchos de ellos tuvieron su pico de rendimiento en Cleveland Cavaliers, como también en Los Angeles Lakers.

Justamente, en la previa los Lakers no eran los contendientes al anillo, pero un LeBron maduro ayudó a cada uno de sus compañeros para sacarle el máximo rédito. Sin dudas, una faceta que no todos lo pueden lograr y que también Michael Jordan lo ha hecho a su manera en Chicago Bulls.

Entre aquellos que no lo hicieron todavía, según Brian Scalabrine, se encuentra Kevin Durant. El campeón con Boston Celtics no cree que KD pueda hacer mejor a sus compañeros y justamente por esa razón llegó a la conclusión que Brooklyn Nets no será campeón de la NBA en la próxima temporada.

Brian Scalabrine no imagina a Brooklyn Nets campeón de la NBA

“Sé que mucha gente está buscando la mejor versión de KD antes de la lesión de Aquiles, o Kyrie de hace años, si todos fueron lo mejor, pero no es así como funciona el baloncesto. Kyrie, cuando ganó su título, jugó con LeBron James, quien mejora a todos los que lo rodean. KD no es LeBron; es un jugador muy diferente y no es alguien que hace que todos los que lo rodean sean mejores así”, comenzó opinando Scalabrine en USA Today.

Luego, admitió que no imagina a los Nets con el campeonato: “No creo que sean más duros que muchos equipos, y no los veo como un equipo defensivo entre los 10 mejores. No creo que su talento sea lo suficientemente bueno para ganar un campeonato”, finalizó.

Lee También