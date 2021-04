"LeBron James es más completo que Michael Jordan": Gary Payton

Si hay un tema, alrededor de la National Basketball Association (NBA), que siempre genera debate y discusiones es sobre quién es el jugador más grande de la historia, entre Michael Jordan y LeBron James, una interrogante que se atrevió a responder el ex jugador Gary Payton.

Con motivo del primer aniversario de la exhibición del documental The Last Dance, donde protagonizó uno de los momentos más hilarantes del pietaje, The Glow fue consultado en el podcast Sports B Radio Overtime sobre este asunto y dejó muy en claro cuál es su preferencia.

"Son dos jugadores totalmente diferentes. Jordan era un jugador que sabías que iba a meter los grandes tiros. Un jugador que iba a coger el balón y lanzar cada vez que tenía que hacerlo. Creo que LeBron es un jugador más completo. Si me preguntas quién es mejor jugador... LeBron James de lejos. Lo hace todo", afirmó Payton.

"LeBron James es mejor jugador que Michael Jordan"



En ese sentido, y para reafirmar su impresión, el doble medallista de oro olímpico y campeón de la liga en 2006 con Miami Heat, expresó que "LeBron pasa mejor (el balón) que Jordan, bota un poco mejor que Jordan, reboteando también. Pero son dos jugadores diferentes".

De hecho, a juicio de Payton, si hay un jugador con el que se puede comparar a James es con Earvin Magic Johnson, pues "pueden jugar en todas las posiciones y hace mejor a todo el mundo a su alrededor. Hace que sus compañeros tengan confianza y estén preparados".

