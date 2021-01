LeBron James rompió el silencio y explotó sobre la violencia en el Capitolio

El pasado miércoles, miles de seguidores de Donald Trump rompieron el cerco de seguridad del capitolio e ingresaron a los recintos para suspender la sesión de ambas cámaras legislativas del Capitolio, en las cuales se debía certificar el triunfo presidencial de Joe Biden. A más de 24 horas del suceso, uno de los máximos exponentes de la NBA se refirió al respecto.

LeBron James nunca estuvo tan involucrado en la justicia social y en la política de Estados Unidos como en los últimos meses. El Rey de la NBA estuvo muy activo antes de las elecciones presidenciales, apoyando constantemente a Joe Biden. Además, fue uno de los grandes impulsores del movimiento ‘Black Lives Matter’, que supo ser difundido por todo el mundo.

Era de esperarse que el jugador de Los Angeles Lakers se exprese respecto a lo sucedido en el Capitolio, algo que James entendió que debía hacerlo este jueves. En su cuenta personal de Instagram, LeBron publicó un mensaje en el cual se lo pudo apreciar con las emociones desbordadas por lo sucedido.

LeBron James explotó por los sucesos en el Capitolio

"¡¡¿¿¿ENTIENDES AHORA???!! Sé la respuesta a eso. ¡¡¡¡Aún no lo causas, pase lo que pase, todavía no serás juzgado, mirado como un loco, encadenado, golpeado, colgado, asesinado a tiros por el color de tu piel !!!! 2 AMERIKKKAS en las que vivimos, y fue EN PLENO VIVO Y DIRECTO ayer en nuestra capital de la Nación", escribió.

No hay dudas que LeBron seguirá enviando claros mensajes, aunque ahora tendrá en la Casa Blanca a alguien al cual apoyó desde el primer día. James no fue el único que se expresó, aunque sí marcó algunas diferencias. Por ejemplo, James Harden prefirió decir que no se había enterado de lo que había pasado. Por algo, LeBron también es el Rey.

