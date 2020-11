DeMar DeRozan confesó que quiere jugar en Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers afrontarán una temporada baja apasionante por donde se la mire, ya que intentarán retener a algunos jugadores que serán agentes libres, como así también seducir a otros y buscar traspasos interesantes. LeBron James y Anthony Davis son la base fundamental, pero no pueden hacer todo el trabajo solos.

Añadir una estrella más y formar un tridente sería ideal, aunque las expectativas en este momento no son muy altas. La franquicia debería dejar ir a jugadores como Kyle Kuzma, a quien le depositaron una extraordinaria confianza al no darlo a New Orleans Pelicans en aquel intercambio que terminó con La Ceja en California.

Uno de los jugadores apuntados es DeMar DeRozan. El exjugador de Toronto Raptors y actual de San Antonio Spurs todavía tiene contrato con la franquicia de Texas, aunque la misma anunció que se mostrarán activos en la temporada baja. Esa es una clara señal que estarámn dispuestos a escuchar ofertas, incluso de su principal arma ofensiva, quien de hecho acaba de dar una clara señal.

DeMar DeRozan sueña con ir a Los Angeles Lakers

El escolta de 31 años dialogó con el podcast All the Smoke, quienes le consultaron por un traspaso a los Lakers: "Siempre quieres ser querido. Cuando ves cosas sobre los equipos que te quieren, no puedes sentirte de ninguna manera. Es mejor que te sientas bien con eso, porque hay tipos que no son queridos. Entonces, cuando ves cosas sobre equipos que te quieren será mejor que te sientas bien", comenzó respondiendo.

Luego, DeRozan se aferró a su pasado y confesó sus deseos: “Entonces, ser querido por un equipo que acaba de salir campeón, ¿cómo no puedes sentirte de alguna manera? Especialmente yo, siendo de Los Ángeles, es como 'maldición, ¿el equipo de mi ciudad natal me quiere? ¿Acaban de salir de un campeonato y me quieren? Definitivamente es una locura poder ver eso, pero cualquiera sabe que, sea cual sea la camiseta que me ponga, la voy a poner en juego y representar de la mejor manera que pueda”, culminó.

