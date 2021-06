¿Cerca de Lakers? LeBron James ya dijo que le gustaría jugar con Damian Lillard

En nueve años que lleva con Portland Trail Blazers no se había abierto la puerta para un posible intercambio, pero tras la eliminación en primera ronda de Playoffs, la frustración tocó a Damian Lillard de una forma inesperada y Los Angeles Lakers de LeBron James y compañía fueron los primeros equipos en sonar como posible destino.

Por el alto salario de Lillard, cobrará $39.344.970 dólares en la NBA 2021-22, suena casi imposible que pueda llegar a los Lakers, pero como en el mejor baloncesto del mundo cualquier cosa puede pasar, los aficionados descubrieron un video en el que LeBron James manifestaba su deseo de querer jugar con Damian.

Fue en la temporada 2017-18, una campaña antes de llegar a los Lakers, que LeBron dio una respuesta contundente a la crítica contra Damian Lillard que lo señalaba de ser un jugador subestimado. La defensa del ‘Rey’ fue tal que hasta se animó a pedir que le dieran a la estrella de los Blazers.

LeBron James y Damian Lillard (Foto: Getty Images)

“No, no lo creo. No lo creo, pero definitivamente lo usa. Me gusta cómo usa eso. Si eres un verdadero conocerdor del baloncesto, no hay muchas mentes y personas verdaderas del baloncesto que entiendan el juego, pero para mí, lo entiendo. Sé. Dame a Damian Lillard. Te mostraré lo apreciado que será”, sostuvo LeBron sobre ‘Dame time’ en 2018.

Video: LeBron James dice que haría mejor jugador a Damian Lillard

Del 2018 a la actual NBA el pensamiento de LeBron James no debe haber cambiado mucho porque Damian Lillard sigue demostrando que puede tener campañas de MVP. En la temporada 2020-21 el base fue elegido para el segundo mejor equipo del All-NBA Team y promedió por juego 28.8 puntos, 4.2 rebotes y 7.5 asistencias.

