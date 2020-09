Allen Iverson señaló dónde quiere ver a Giannis Antetokounmpo en la NBA

Si bien tras su eliminación en los playoffs de la NBA, el astro griego Giannis Antetokounmpo fue enfático en señalar que no se movería de los Milwaukee Bucks, donde en las últimas dos temporadas no ha llegado a las finales pese a ser el Jugador Más Valioso y el Mejor Defensor de la liga, los rumores sobre su llegada a equipos de más pergaminos están a la orden del día.

Y el cuadro en el que más ha sonado para poder aterrizar es en Golden State Warriors, que está en una etapa de reconstrucción tras una temporada 2019-2020 para el olvido, aunque ninguna de las partes ha hecho referencia a esta posibilidad. Sin embargo, no son pocos los que quieren que esto ocurra.

Se trata del legendario ex jugador Allen Iverson, que durante su participación en el podcast All The Smoke con otros ex NBA como Stephen Jackson y Matt Barnes, fue consultado por esta hipotética posibilidad y no ocultó su deseo de ver a Giannis junto con figuras de la talla de Stephen Curry y Klay Thompson.

Cuando uno de los conductores del espacio, Jackson, le comentó al ex Philadelphia 76ers que "espero que él también se vaya (de Milwaukee) y vaya a Golden State", a lo que respondió "ahí es donde quiero que vaya: ¡Golden State! Me encantaría que fuera allí. Ahí es donde quiero que vaya. Quiero que vaya a Golden State, hombre".

Tanta es la admiración de Iverson por el juego de Antetokounmpo, que fue enfático en señalar que le hubiese gustado jugar con él, y cuando se le retrucó el porqué no eligió, por ejemplo, a Kevin Durant, comentó que "me encantaría jugar con KD, pero amo a Giannis ahora. Amo a Giannis. Me estoy tropezando porque no he visto a KD en un minuto. Estoy tropezando. Estoy tropezando duro. Pero sin faltarle el respeto a Giannis. Amo a Giannis".

Recordemos que si bien los Bucks quedaron eliminados en semifinales de la Conferencia Este por Miami Heat, Giannis ganó el premio al Mejor Defensor del Año y al Jugador Más Valioso de la temporada regular, venciendo en las votaciones a LeBron James.

Lee También