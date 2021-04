Ya se conoce el número que usará Gabriel Deck en su debut en NBA

Si bien sólo falta que pueda recibir la visa de trabajo que le permita finalmente jugar en la National Basketball Association (NBA), extraoficialmente ya se conoce el número que usará en su jersey el alero argentino Gabriel Deck durante su paso por Oklahoma City Thunder.

Si bien durante su joven carrera en el básquetbol de su país y en España, además de su selección, el Tortu ha jugado con el número 14, en su nuevo equipo esa playera es utilizada por el ucraniano Sviatoslav Mykhailiuk, por lo que deberá usar otro dígito.

Los Thunder, a través de su página oficial, ha dado a conocer que Deck jugará esta temporada de NBA con la jersey número 6, la cual será la primera del contrato que firmó con la franquicia por cuatro años, de los cuales sólo tiene asegurado recibir dinero en este torneo.

Deck sacó la voz previo al debut en NBA



Si bien se sabe que el nacido en Santiago del Estero es un hombre de pocas palabras, aprovechó las redes sociales para referirse a este nuevo paso en su carrera profesional, y además, se despidió de su antiguo cuadro, Real Madrid, donde jugó las últimas tres temporadas.

"Cuando era chico y jugaba con mi hermano Joaquín, soñaba con la NBA. Era algo muy lejano. Hoy voy a tener la posibilidad de estar ahí. Agradezco a todos los que me han acompañado en el camino", señaló Deck en Instagram.

A la hora de despedirse de los merengues, el Tortuga señaló que "he pasado momentos hermosos e inolvidables en este club. Me llevo los mejores recuerdos. Ahora me espera otro desafío, para mi vida y mi carrera".

Gabriel Deck usará la camiseta número 6 en Oklahoma. pic.twitter.com/88tkMjOEyZ — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) April 13, 2021

Lee También