¿Y la humildad? LeBron James no busca descansar como si fuera “limosna”

LeBron James se cansó y una vez más lo hizo saber. Luego de la derrota de Los Angeles Lakers por 124 a 127 con Washington Wizards en tiempo extra, los medios de comunicación le volvieron a preguntar a la estrella de la NBA sobre el descanso que necesitaría al ver que cada vez juega más y más minutos.

Desde enero 27, LeBron pasó de ser el jugador número 50 en cuanto a minutos jugados a convertirse en el que más acción ve en toda la NBA. Además, también subió del décimo al tercer lugar en cuanto a más toques de balón promedio por juego.

Frente a la ausencia de Anthony Davis, volverá hasta después del 10 de marzo, y Dennis Schröder, debe cumplir cuarentena de 7 días desde el domingo 21 de febrero, LeBron ha tenido que liderar unos Lakers que acumulan tres derrotas consecutivas. ¿Llegó el momento de jugar menos minutos?

“Toda esta narrativa de LeBron necesita más descanso se ha vuelto mucho más grande de lo que realmente es (...) Nunca he pedido tiempo libre o tiempo durante toda la temporada. Ha crecido hasta el punto en que ya ni siquiera es de mí. He estado escuchando durante cinco, seis, siete años y ahora. Todavía estoy fuerte. No estoy buscando una limosna”, afirmó LeBron.

Los números de LeBron James en el 2020-21 NBA

Con un promedio de 35 minutos por juego, LeBron James tiene números que lo hacen estar en la pelea por el premio MVP 2020-21 NBA. La estrella de Los Angeles Lakers anota 25.8 puntos, toma 8.2 rebotes y da 8.1 asistencias por partido.

