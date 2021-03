Habló Meyers Leonard tras dichos racistas y ser marginado de Miami Heat

Una broma que le costó muy caro a Meyers Leonard. El jugador de la National Basketball Association (NBA) que profiriera insultos antisemitas mientras realizaba una transmisión por Twitch, y que fuera separado indefinidamente de su equipo, Miami Heat, se refirió por primera vez al hecho.

El único jugador de esta institución que permaneció parado durante el himno nacional de Estados Unidos en la burbuja de Orlando, utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas por sus lamentables dichos y se comprometió a no realizar más este tipo de acciones.

"Reconozco y soy dueño de mi error y no hay que huir de algo como esto que es tan doloroso para otra persona. Esta no es una representación adecuada de quién soy y quiero disculparme con los Arison, mis compañeros de equipo, los entrenadores, la oficina principal, y todos los asociados con la organización Miami Heat, a mi familia, a nuestros fieles seguidores y a otros miembros de la comunidad judía a quienes he herido", afirmó Leonard.