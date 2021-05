La vuelta del público a la NBA ha mostrado lo peor de lo nuestro: Utah Jazz veta a tres fanáticos por insultos racistas

Primero fue Russell Westbrook, luego fue con Trae Young, y en menos de 48 horas, lamentablemente, un nuevo jugador de la NBA es protagonista de un lamentable incidente con aficionados en el marco de los Playoffs, ocurrió durante el juego entre Utah Jazz y Memphis Grizzlies.

Un grupo de seguidores de la franquicia de Salt Lake City, durante el segundo partido de la serie disputado en el Vivint Smart Home Arena, las emprendió contra los familiares de la figura del cuadro de Tennessee, Ja Morant, profiriendo graves insultos racistas y sexistas.

Así lo reconoció el propio jugador de los Grizzlies en Twitter, quien le respondió a un aficionado de los Jazz, señalando que "mi familia me dijo que sentían el amor de todos los demás fanáticos del Jazz que los rodeaban, incluso compartían tragos con unos pocos, pero esos 3 fueron demasiado lejos".

Volvió el público a la NBA: se portan pésimo



A raíz de este incidente, fue el propio elenco de Utah quien actuó rápidamente y le prohibió indefinidamente el ingreso a su recinto a los responsables de estos repudiables dichos, dirigidos a la esposa del jugador que estaba presente en el lugar.

"Pedimos disculpas a todos los que se vieron afectados por este desafortunado incidente y condenamos el comportamiento inaceptable de los aficionados. Los Utah Jazz están comprometidos a garantizar un entorno seguro y respetuoso", indicó la franquicia en un comunicado.

Twitter: @JaMorant

No es casualidad que estos tres incidentes hayan ocurrido durante los Playoffs, instancia donde se han ampliado las capacidades de los estadios para permitir el ingreso de los fanáticos, quienes lastimosamente no se han comportado de la mejor manera. Después, no se quejen.

Lee También