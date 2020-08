NBA Playoffs: comienza la postemporada más especial de la historia

Cuando la pandemia del Coronavirus provocó la suspensión de la temporada 2019-2020 de la National Baskeball Association (NBA), parecía imposible pensar en que se podría jugar este año el evento más atractivo que tiene el mejor básquetbol del mundo, como son los Playoffs.

Sin embargo, pasaron los meses y gracias a un acuerdo entre los equipos y la Asociación de Jugadores (NBPA) se pudo lograr la reanudación del certamen, y tras 72 partidos de fase regular, se ha llegado al día más esperado por los fanáticos en todo el planeta: el comienzo de la Fiesta Grande.

En Bolavip les entregamos a continuación el más completo detalle de todos los choques que tendrá la postemporada de la NBA

CONFERENCIA ESTE

Milwaukee Bucks (1) vs. Orlando Magic (8)

Juego 1: 18 de agosto / 1:30 PM (hora del Este)

Juego 2: 20 de agosto / 6:00 PM ET

Juego 3: 22 de agosto / 1:00 PM ET

Juego 4: 24 de agosto / 1:30 PM ET

Juegos 5, 6 y 7 (de ser necesarios, del 26 al 30 de agosto)

Toronto Raptors (2) vs. Brooklyn Nets (7)

Juego 1: 17 de agosto / 4:00 PM ET

Juego 2: 19 de agosto / 1:30 PM ET

Juego 3: 21 de agosto / 1:30 PM ET

Juego 4: 23 de agosto / 6:30 PM ET

Juegos 5, 6 y 7 (de ser necesarios, del 25 al 29 de agosto)

Boston Celtics (3) vs. Philadelphia 76ers (6)

Juego 1: 17 de agosto / 6:30 PM ET

Juego 2: 19 de agosto / 6:30 PM ET

Juego 3: 21 de agosto / 6:30 PM ET

Juego 4: 23 de agosto / 1:00 PM ET

Juegos 5, 6 y 7 (de ser necesarios, del 25 al 29 de agosto)

Indiana Pacers (4) vs. Miami Heat (5)

Juego 1: 18 de agosto / 4:00 PM ET

Juego 2: 20 de agosto / 1:00 PM ET

Juego 3: 22 de agosto / 3:30 PM ET

Juego 4: 24 de agosto / 6:30 PM ET

Juegos 5, 6 y 7 (de ser necesarios, del 26 al 30 de agosto)

CONFERENCIA OESTE

Los Angeles Lakers (1) vs. Portland Trail Blazers (8)

Juego 1: 18 de agosto / 9:00 PM ET

Juego 2: 20 de agosto / 9:00 PM ET

Juego 3: 22 de agosto / 8:30 PM ET

Juego 4: 24 de agosto / 9:00 PM ET

Juegos 5, 6 y 7 (de ser necesarios, del 26 al 30 de agosto)

Los Angeles Clippers (2) vs. Dallas Mavericks (7)

Juego 1: 17 de agosto / 9:00 PM ET

Juego 2: 19 de agosto / 9:00 PM ET

Juego 3: 21 de agosto / 9:00 PM ET

Juego 4: 23 de agosto / 3:30 PM ET

Juegos 5, 6 y 7 (de ser necesarios, del 25 al 29 de agosto)

Denver Nuggets (3) vs. Utah Jazz (6)

Juego 1: 17 de agosto / 1:30 PM ET

Juego 2: 19 de agosto / 4:00 PM ET

Juego 3: 21 de agosto / 4:00 PM ET

Juego 4: 23 de agosto / 9:00 PM ET

Juegos 5, 6 y 7 (de ser necesarios, del 25 al 29 de agosto)

Houston Rockets (4) vs. Oklahoma City Thunder (5)

Juego 1: 18 de agosto / 6:30 PM ET

Juego 2: 20 de agosto / 3:30 PM ET

Juego 3: 22 de agosto / 6:00 PM ET

Juego 4: 24 de agosto / 4:00 PM ET

Juegos 5, 6 y 7 (de ser necesarios, del 26 al 30 de agosto)

