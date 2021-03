VIDEO: Stephen Curry muestra sus dotes actorales en Plaza Sésamo

Mientras en el ámbito deportivo, el base Stephen Curry se está recuperando de su lesión en el coxis, para disputar el tramo final de la temporada 2020-2021 de la NBA junto a los Golden State Warriors, fuera de la duela es conocido por su histrionismo delante de las cámaras.

Una prueba de ello fue su participación como invitado especial en el programa infantil Plaza Sésamo, donde mostró sus dotes actorales compartiendo con su esposa, la conductora de TV Ayesha Curry, y los clásicos muñecos del espacio, como Elmo, Archibaldo y el monstruo ComeGalletas.

Cabe señalar que la lesión que sufrió la estrella de los Warriors el pasado 17 de marzo, en el triunfo ante Houston Rockets, le ha hecho perderse los últimos tres partidos de su equipo, que sin él registra marca de un triunfo y dos derrotas, esperándose su vuelta a la NBA en una semana más.

Stephen Curry participa en Plaza Sésamo



En el capítulo llamado "C is for Cooking" (C es por cocinar), Stephen y Ayesha Curry fueron invitados por los muñecos para participar de diversas actividades, como preparar un desayuno con pancakes, frutillas y arándanos; para luego, jugar al básquetbol, donde el Chef mostró su efectividad en el tiro de larga distancia.

En el cierre de su participación, Ayesha invitó a Stephen y los personajes para adivinar, en base a todo lo ocurrido en el episodio, que se puede hacer en relación a la cocina y al desayuno que comience con la letra C, en un cierre totalmente educativo y para niños de todas las edades. ¿Qué les pareció la actuación de Curry?

