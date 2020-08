Aaron Rodgers critica con rudeza a la prensa deportiva: "Es un periodismo de clase baja"

No se guardó nada. El mariscal de campo de Green Bay Packers, Aaron Rodgers, aprovechó la previa al inicio de la temporada 2020 de la National Football League (NFL) para realizar una fuerte crítica a la prensa deportiva de Estados Unidos, en especial con los programas de opinión en la televisión.

En conversación con el programa 10 Questions with Kyle Brandt, el jugador se fue en picada contra la principal señal televisiva en deportes, como la cadena ESPN, al asegurar que "todo el mundo está tratando de decir lo más estrafalario posible para obtener el mayor número de clickbait", y que es "un periodismo de clase baja".

"Todo lo que van a leer son ocho palabras en la página principal de ESPN y eso es lo que estas personas están tratando de hacer para que la gente haga clic. Si obtienen un segundo en esa página, eso cuenta como una vista de página. Y cuantas más páginas vistas, obtener, más ingresos publicitarios obtendrá", aseguró el quarterback.

Rodgers juega su 15° temporada en los Packers (Getty)

No se quedó allí, pues agregó que "algunos de los titulares que se publican en algunos de estos artículos no tienen nada que ver con lo que en realidad, en cuanto al contenido, se encuentra en el artículo. Creo que es un periodismo deficiente. Creo que es un falta total de integridad. No quiero mirar eso y no quiero escuchar a cuatro personas en un programa gritándose entre sí sobre sus opiniones".

Y cuando se le explica que muchos de los espacios deportivos que critica son exitosos, Rodgers advierte que "todo se reduce a esto. Estás dispuesto a venderte y no tienes ningún carácter en el que pararte, entonces obtienes lo que te mereces. Si de eso se trata todo, si tu integridad vale la pena hacer clic o me gusta, entonces eso dice mucho sobre ti".

Lee También