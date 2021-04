Los 5 pasos para que Dallas Cowboys tenga el Draft perfecto

La decisión que se haga en el Draft es tan fundamental que puede marcar el resurgir o la caída de un equipo. Por ese motivo, los analistas expertos de CBS Sports organizaron un plan con 5 pasos para que Dallas Cowboys tengan picks a la perfección.

Los Cowboys tiene el pick 10 de primera ronda y a pesar que a Jerry Jones lo seduce Kyle Pitts, los expertos aconsejan no hacer intercambios para subir posiciones con el objetivo de no caer en quien oferta más con los equipos que quieran escalar de lugar. Además, en esta generación del Draft, más allá de los tres primeros picks que serían quarterbacks, hay una buena cantidad de jugadores élite que llegarían a la decima selección.

Con el no intercambio de los Cowboys se dio el primer paso para tener el Draft perfecto. ¿Qué sigue? Los expertos proponen una posible negociación para bajar algunos lugares con equipos como New England Patriots, tienen el pick 15, y así sumarían más selecciones, cuentan con 10 en total, para añadir profundidad a un roster que lo necesita.

Llegó el momento de dar el tercer paso: la elección que deben hacer los Cowboys en primera ronda. La defensa es una necesidad más que evidente a pesar de contar con Damontae Kazee y Keanu Neal, por lo que el nombre de Patrick Surtain II (cornerback) aparece como el pick ideal.

El Draft perfecto para Dallas Cowboys

El cuarto paso llega con un plan b para el primer pick o una opción para las selecciones siguientes. La ofensiva no se debe descuidar y nombres como Penei Sewell (tacle ofensivo) y Rashawn Slater (liniero ofensivo) son opciones en la primera ronda. En el caso de querer reforzar la protección de Dak Prescott una buena elección de ronda intermedia sería Walker Little.

La última clave para que Dallas Cowboys pueda salir con tranquilidad del Draft es no dejarse llevar por las emociones y con la agencia libre que los deja bien parados, la paciencia para no dar más de lo debido por subir posiciones y el equilibrio al no descartar el mejor jugador posible sacara avante a los Vaqueros.

Lee También