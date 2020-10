NFL le gana la primera batalla al covid-19: doble jornada en Monday Night Football

Las malas noticias empezaron a llegar una tras otra y el sábado se vivieron momentos de incertidumbre en el mundo de la NFL. Primero se anunció que el quarterback de los New England Patriots, Cam Newton, había dado positivo para coronavirus por lo que el partido contra Kansas City Chiefs de este domingo fue suspendido.

Luego llegó otro golpe del coronavirus a la NFL: Michael Burton, de New Orleans Saints, también había dado positivo para covid-19. La jornada de la Semana 4 empezaba a ponerse en dudas ya que otro juego, Titans y Steelers, se aplazó por un brote de contagio en el equipo de Tennessee.

Los fanáticos de la NFL se empezaron a preocupar, pero la luz al final de túnel llegó. La segunda ronda de exámenes para detectar más casos de coronavirus no arrojó nuevos contagios en Patriots y Chiefs. Además, el positivo de Burton resulto ser un resultado falso.

Dicho esto, New Orleans Saints pudo disputar el juego contra Detroit Lions, mientras que el partido entre Kansas City Cheifs y New England Patriots se reprogramó para este lunes a las 19:05 ET, por lo que los aficionados de la NFL disfrutarán de una doble cartelera de Monday Night Football.

Al duelazo entre Chiefs y Patriots, se le suma el juego entre Atlanta Falcons y Green Bay Packers para completar lo que será un Monday Night Football imperdible. Por otra parte, el duelo entre Tennessee Titans y Pittsburgh Steelers se jugará en la Semana 7 (25 de octubre).

Lee También