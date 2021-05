¿Evitar a los Lakers? Nikola Jokic confesó si quiere jugar contra LeBron en Playoffs

Los jugadores de Denver Nuggets estaban calentando en el Staples Center para medirse contra Los Angeles Lakers en el duelo estelar que cerró la jornada del lunes 3 de mayo en la NBA y antes de iniciar el encuentro recibieron la mejor noticia de la temporada: ya están clasificados a los Playoffs 2020-21.

Lakers y Nuggets vivieron el tercero juego de la temporada NBA 2020-21 y a pesar que no contaron con LeBron James, el equipo de Los Angeles se impuso por 93 puntos a 89. El máximo anotador del juego fue la estrella de Denver, Nikola Jokic con 32 unidades.

Con una temporada que lo tiene como uno de los principales candidatos a ganar el premio MVP al promediar un doble-doble de 26.3 puntos y 10.9 rebotes, Jokic empezó a palpitar lo que será el rival de los Denver Nuggets para la primera ronda de los Playoffs.

Luego de la derrota contra los Lakers, Bolavip dijo presente en la conferencia de prensa posterior al encuentro y esperó pacientemente para preguntarle a Jokic que si le gustaría evitar o jugar contra el equipo de LeBron James y compañía en la primera ronda de Playoffs. ¡La respuesta fue épica!

Nikola Jokic responde si quiere jugar contra Los Angeles Lakers en primera ronda Playoffs

“Para ser honesto, no me importa. Si pasa, pasa. ¿Por qué no? Si queremos ganar, tenemos que jugar con los mejores. No vamos a intentar arreglar nada”, le respondió Nikola Jokic a Bolavip sobre si quiere enfrentar a Los Angeles Lakers en la primera ronda de Playoffs 2020-21.

