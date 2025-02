Julián Álvarez luchará en Barcelona contra su gran rival para ser el goleador de esta edición de la Copa del Rey

Se viene la primera gran noche del semestre para un Julián Álvarez que buscara vencer al Barcelona en la ida de semifinales de la Copa del Rey. El argentino llega a la cita en racha, como uno de los máximos anotadores de la presente edición e igualmente después de haber igualado su mejor temporada en el fútbol europeo con Pep Guardiola en Manchester City. Este es de momento de su gran oponente para ser el Pichichi del torneo del KO en España. En algunas semanas, la vuelta en el Metropolitano.

Jaime Mata, Luis Suárez, Barrera, Ferrán Torres y Julián Álvarez. Todos igualan a 4 goles en esta Copa del Rey con solo los dos últimos todavía presentes en las semifinales del certamen. Vic, Cacereño y Elche X2, los clubes que han sufrido los tantos de La Araña antes de una ida en Montjuic donde no olvidemos que Atlético Madrid ya ganó por LaLiga semanas atrás. Los hombres de Diego Pablo Simeone, preparados para otra final de un calendario infernal en la llegada de la primavera.

“Contento porque son buenos números, pero siempre digo que trabajo para el equipo y mientras le salgan las cosas bien estoy contento. Estamos vivos en las tres competiciones y se vienen momentos decisivos. Tenemos que seguir por este camino”, analizaba el propio Julián Álvarez después de llegar a 19 goles en 38 partidos como jugador del Atlético Madrid. Son sus mejores números hasta la fecha desde que llegase de River a Europa. Ferrán Torres, habitual suplente del equipo de Hansi Flick, otro de los grandes rivales a vencer en la presente jornada.

No olvidemos que hablamos de un jugador con algunas similitudes con Julián Álvarez. Llegó a Manchester City en 2019 tras un gran inicio de carrera en Valencia y luego de no poder romper la barrera de la titularidad con Guardiola, cambió el Etihad por un Barcelona donde en esta Copa del Rey también firma 4 goles. Un tanto al Betis, 3 a su ex equipo en España, el camino recorrido antes de medirse con Atlético Madrid en estas semis de Copa del Rey donde mañana llega el turno para Real Sociedad y Real Madrid.

Julián Álvarez ya igualó sus mejores números desde que llegase a Europa: GETTY

Julián Álvarez quiere ser el máximo goleador de la Copa del Rey. Hoy se buscará ganar por segunda vez al Barcelona como visitante bajo la era Diego Pablo Simeone. O por lo menos sacar un resultado favorable en medio de una seguidilla de partidos donde en una semana habrá que visitar a Real Madrid por la UEFA Champions League. El partido de vuelta llegará el 2 de abril para buscar una final del torneo de todas las categorías de España tras casi 12 años. La Araña, listo para el nuevo desafío.

Publicidad

Publicidad

Simeone cuenta con un partido ante Yamal

La herida sufrida por el zurdo ante Las Palmas no ha permitido a Yamal entrenar en estas horas. Simeone no cree las palabras de Flick sobre su posible ausencia: “Va a jugar, obviamente que sí…No me pongo a hablar personalmente de cada jugador del rival, saber que tienen jugadores determinantes en todas las posiciones, juegue quien juegue termina resolviendo muy bien y pensamos llevar el partido a donde pensamos que les podemos hacer daño”.

¿Cuándo se juega la final de la Copa del Rey?

El Estadio de La Cartuja en Sevilla, con una capacidad para cerca de 57.000 espectadores, será el hogar de todo el próximo sábado 26 de abril del 2025. Atlético Madrid jugó por última vez una cita de estas dimensiones en el año 2013 y ante Real Madrid como visitante. Diego Costa y Miranda remontaron el gol de Cristiano Ronaldo para hacer al equipo del Cholo campeón en el mítico Santiago Bernabéu.

ver también De Paul conquista definitivamente a los hinchas de Atlético de Madrid: “Lo hace todo bien”