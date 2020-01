Los Houston Astros arrasaron en camino a la Serie Mundial en 2017, derrotando a Los Angeles Dodgers en el Clásico de Otoño. Posteriormente, el año siguiente los Boston Red Sox hicieron lo propio, venciendo al mismo rival.

No osbtante, la historia suele omitir que en ambas oportunidades, Astros y Red Sox pasaron por encima de los New York Yankees en la postemporada, algo que el lanzador CC Sabathia no olvidará nunca.

Y es que, después de que se revelara que ambos equipos hicieron trampa y robaron señales a los lanzadores rivales para conseguir sus títulos, el zurdo arremetió con todo en su contra en las redes sociales:

"Mientras más va revelándose y más hechos y datos empiezan a salir, se está volviendo muy frustrante el hecho de estar sentado aquí y saber que en los últimos años de mi carrera pude haber tenido otro campeonato, tal vez en 2017 o en 2018, pero fui estafado por la trampa de dos equipos que estaban haciendo algo que no está dentro de las reglas. Quítenles los títulos. Eso no me molestaría para nada", escribió la leyenda del Bronx.

Sabathia se consagró como campeón en 2009 pero no pudo regresar a la serie más importante del mundo del béisbol, en parte por culpa de estos dos equipos con prácticas poco éticas.

De momento, es poco probable que la liga decida quitarles los títulos obtenidos de forma malhabida, pero no queda duda de que su reputación ha quedado manchada irremediablemente de por vida.

Lee También