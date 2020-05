Pau Gasol quiere retirarse en Los Angeles Lakers

Pau Gasol se encuentra en la fase de su carrera en la cual piensa constantemente dónde poder retirarse. A sus 39 años es agente libre sin restricciones, por lo que no está atado a ningún equipo en este momento. No obstante, sus últimas experiencias fueron marcadas por las lesiones, por lo que no será fácil que algún equipo se fije en él.

Claro, Gasol ya no está en su prime. No está mal decir que Pau le dio sus mejores años a Los Angeles Lakers, franquicia con la cual terminó ganando dos anillos con un inspiradísimo Kobe Bryant. California fue la ciudad que vio brillar al español, sin embargo, nunca más volvió luego de su salida hace seis años.

Chicago Bulls, San Antonio Spurs, y dos pasos sin mucho juego por Milwaukee Bucks, apenas tres partidos, y Portland Trail Blazers, donde no llegó a debutar, pueden ser síntomas claros que el retiro de Gasol está cerca. Por eso, en una entrevista con ClutchPoints reveló su deseo de colgar las zapatillas de color púrpura y dorado.

Kobe Bryant y Paul Gasol. Una hermandad eterna que nació con el baloncesto. ��❤️ pic.twitter.com/K33guAPnkV — DeportesPost (@DeportesPost) January 27, 2020

“Es algo que ha estado en mi mente. Algo así como el potencial de terminar o jugar mi último año con los Lakers sería genial. Es atractivo, pero la oportunidad nunca se presentó de una manera oficial seria”, contó Gasol quien es agente libre y podría recibir un llamado pronto.

Además, para ser claro fue a por más: “Tengo una gran relación y amor por la organización de los Lakers y la ciudad de Los Ángeles, que siempre será extremadamente significativa para mí, pase lo que pase, pero ya veremos", sentenció.

