Previa NFL 2020, Green Bay Packers: poco apoyo a Rodgers y dudas por montones

Faltaba solo un poco, era ajustar una que otra pieza y traer los refuerzos indicados, pero se terminó haciendo todo lo contrario. A la hora de analizar la temporada 2020 de la NFL para los Green Bay Packers es inevitable no empezar hablando de la polémica elección que tuvieron en el Draft.

Con una oportunidad envidiable de elegir un receptor en el Draft, que se sumará a la ofensiva de Aaron Rdogers, Aaron Jones y Davante Adams, los Packers prefirieron elegir al quarterback Jordan Love. ¿Y ahora qué sigue? Aquí te contamos el análisis y la radiografía del equipo de Green Bay para la temporada 2020: poco apoyo a su quarterback y muchas dudas en el camino.

La fórmula para llegar al Super Bowl LV

No se empieza de cero, ni mucho menos se está en una reconstrucción de la organización. Los Packers vienen de una temporada con trece victorias y tres derrotas en lo que era el primer año del head coach Matt Lafleur. A un juego de llegar al Super Bowl en el 2019, el progreso y la evolución deben ser clave para la campaña 2020.

No podemos ocultar las dos realidades de los Packers: Aaron Rodgers no es el mismo, con 26 pases de anotación en el 2019 tuvo la segundad cantidad más baja de su carrera, y por segundo año consecutivo no le dan las herramientas indicadas. Al progreso y evolución de la ofensiva, hay que sumarle un salto de calidad de jugadores como Allen Lazard y regularidad en los cuatro cuartos de los juegos para tener la fórmula que los llevará al Super Bowl LV.

El calendario 2020 de los Green Bay Packers

Según el portal Sharp Football Stats después de un análisis de las líneas que le dan las casas de apuestas y del récord que tuvieron los rivales de los Green Bay Packers en el 2019, el calendario que tienen para la temporada 2020 es el número 15 más fácil de la NFL.

Calendario 2020 de los Green Bay Packers (@packers)

Los Packers debutan en el 2020 frente a Minnesota Vikings el domingo 13 de septiembre a las 14:00 ET como visitantes en el estadio U.S. Bank Stadium. Mientras que el primer partido en condición de local lo tendrán el 20 de septiembre (14:00 ET) vs. Detroit Lions.

Los cinco mejores partidos del calendario de los Packers

El debut en la semana 1 contra los Minnesota Vikings es el primer partido estelar que tendrán los Packers. Al enfrentar a un rival de división con el que tienen un clásico enfrentamiento, deberían empezar con el pie derecho y una victoria contundente.

En la semana 3 veremos un gran duelo de mariscales de campo entre Drew Brees y Aaron Rodgers: Packers vs. Saints, domingo 27 de septiembre (20:20 ET). El tercer enfrentamiento histórico entre el QB de los Packers y Tom Brady se dará en la semana 5 con el partido entre Green Bay y Tampa Bay Buccaneers: domingo 18 de octubre (16:25 ET).

El cuarto partido imperdible de los Packers será en la semana 9 contra San Francisco 49ers el jueves 5 de septiembre a las 20:20 ET. El último enfrentamiento entre estos dos equipos se dio en la final de la Conferencia Nacional con una derrota del equipo de Green Bay por 37-20.

En la semana 17, los Packers terminan la temporada regular contra los Chicago Bears el domingo 3 de diciembre a las 14:00 ET. Este será un juego crucial ya que a el equipo de Green Bay llegaría en la pelea por un puesto en playoffs y por una buena ubicación en la Postemporada.

Altas de los Packers para la temporada 2020

Los refuerzos más importantes de los Green Bay Packers pasan por cinco nombres: Jodan Love (QB) fue seleccionado en la primera ronda del draft en el puesto 26, Christian Kirksey (LB) viene de los Browns y llega por dos años, Ricky Wagner (OT) llega de los Detriot Lions por dos años y Treyvon Hester (DT) proviene de Washington Football Team.

Bajas de los Green Bay Packers para la temporada 2020

Las bajas más importantes de los Packers para el 2020 son: Bryan Bulafa (OT) se fue a Los Angeles Chargers a cambio de $30 millones de dólares por tres años, Blake Martínez (LB) va para New York Giants por $30.75 millones y tres años, Jimmy Grahan (TE) parte rumbo a Chicago Bears, Kyler Fackrell a los Giants y Geronimo Allisson (WR) llega a los Lions.

La baja de los Packers por coronavirus

Los Green Bay Packers tendrán una baja para la temporada 2020 de la NFL porque este jugador optó por no jugar debido a la pandemia del coronavirus: Devin Funchess, receptor abierto.

Formación ofensiva de los Packers

La ofensiva de los Packers fue rendidora en la temporada 2019, a pesar que ocupó las posiciones 15 y 18 en cuanto a yardas y puntos obtenidos. Bajo la coordinación de Nathaniel Hackett, las principales armas que tendrán en el 2020 serán: Aaron Rodgers, Aaron Jones y Davante Adams.

Formación ofensiva de los Packers (@NFL)

Formación defensiva de los Packers

Con el objetivo de ser una defensa más confiable para el 2020, el coordinador defensivo Mike Pettine tiene una gran tarea para mejorar la posición 9 y 18 que tuvieron en el 2019 en cuanto a yardas y puntos permitidos. Los jugadores más destacados de esta alineación son Za’Darius Smith y Preston Smith.

Formación defensiva de los Packers (@NFL)

¿Los Packers jugarán con público en la temporada 2020?

Por la pandemia del coronavirus, los Green Bay Packers tomaron la decisión que por lo menos en los dos primeros partidos en casa no permitirán el ingreso de aficionados al estadio Lambeau Field. Aunque los juegos contra Lions y Atlanta Falcons no tendrán fanáticos, no se descarta que para el juego de la semana 8 vs. los Vikings si se pueda contar con fans.

Los pronósticos de las casas de apuestas

Las casas de apuestas no le tienen mucha confianza a los Green Bay Packers para la temporada 2020. Según Caesars Sportsbook, el equipo de Rodgers no es el favorito a repetir el campeonato de la División Norte al tener una línea de apuestas de +180 superada por el +155 de los Vikings.

Esta misma casa de apuesta le otorga el sexto lugar a los Packers entre los favoritos a ganar el título de la Conferencia Nacional. Por otra parte, Sports Caliente MX pone al equipo de Green Bay con una línea de ganados y perdidos de 8.5 en la temporada 2020 pagando -167 a las altas y +120 a las bajas.

