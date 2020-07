Qué canal transmite Atlanta United vs. Columbus Crew por el torneo MLS is Back

Atlanta United y Columbus Crew se enfrentarán este martes por la tercera jornada de la fase de grupos del torneo MLS is Back.

Columbus lidera la zona con seis unidades y ya confirmó su participación en la fase final del torneo. Su objetivo ahora será asegurarse el primer puesto y para ello le alcanzará con un empate.

Atlanta, por el contrario, marcha último con cero puntos y sus posibilidades de lograr la clasificación son prácticamente nulas.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Atlanta United vs. Columbus Crew?

El partido de Atlanta United vs. Columbus Crew por la tercera jornada de la fase de grupos del torneo MLS is Back será este martes 21 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex.

Horario del partido según cada país:

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET

CDMX: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

USA: ESPN2, TUDN, TUDN app

Canada: TSN, TSN App

México: ESPN 3

Sudamérica: ESPN Play

