Revelado: Cam Newton mantuvo negociaciones con New England Patriots

Los fanáticos de New England Patriots recibieron un duro revés cuando se confirmó que Tom Brady no iba a continuar en la franquicia de toda su carrera, para firmar contrato con Tampa Bay Buccaneers. Por eso, buscaron inmediatamente alguien que pueda suplantar de la mejor manera posible a la leyenda, pero no lo consiguieron.

Es normal, los Patriots debieron evaluar todas sus opciones en el comienzo de la temporada baja. Y, en ese punto como ahora, se encontraba Cam Newton, quien fue liberado por Carolina Panthers a comienzo de la agencia.

Según reveló Jeremy Fowler de ESPN, el quarterback mantuvo conversaciones con la franquicia de Massachusetts ni bien comenzó la posibilidad de negociar, aunque no lograron llegar a un acuerdo. Ciertamente, los Patriots no le renovaron a Brady por dinero, por lo que no sería lógico ofrecerle un contrato alto a Newton.

La realidad para el exjugador de los Panthers será complicada, ya que, si bien es un agente aún codiciado por los equipos, la gran mayoría de ellos se están definiendo con los quarterbacks titulares y suplentes. A dos meses, no hay mayores opciones.

En sus nueve temporadas en Carolina, el mariscal de campo obtuvo 182 pases de anotación y 108 intercepciones con 29,041 yardas aéreas.

