El fin de semanas del Juego de las Estrellas siempre ha sido una fecha especial. El fin de semana reúne a los mejores jugadores de la actualidad, lo que lo convierte en uno de los mejores eventos del año.

Pero no únicamente por lo que demuestran los jugadores en la cancha, sino también por lo que expresan fuera de la misma.

LeBron James, uno de los más requeridos, aprovechó para dar un mensaje a los chicos, antes de revelar cómo estaba compuesto su primer aro.

"No importa si eres niño o niña, deberás trabajar si quieres jugar. No valdrán las excusas, no necesitas mucho más para jugar al básquet", comentó el actual jugador de Los Angeles Lakers.

Si algo caracteriza a los mejores de la época actual, es que todos observaban el básquet de antes para tomar, copiar y entrenar los fundamentos: "Yo miraba partidos cuando era chico, solamente para aprender de los mejores. Este es el juego más hermoso del mundo".

"¡Mi primer aro de básquet fue un cajón de leche! Que lo até a un poste de teléfono", reveló el tricampeón de la NBA. No hace falta tener las mejores instalaciones para convertirte en uno de los mejores jugadores de la historia.

�� �� "Este es el juego más hermoso del mundo", LeBron James y un mensaje motivacional para todos los niños y niñas que empiezan a jugar al básquet �� ��#NBAAllStar pic.twitter.com/fETOQJqXXu — NBA Latam (@NBALatam) February 15, 2020

