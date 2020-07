Scottie Pippen: "Giannis Antetokounmpo no está listo para llevar a su equipo a un título"

En la temporada 2018-19, ningún equipo ganó más partidos que Milwaukee Bucks. De hecho, llegó a las finales de la conferencia con solamente un partido perdido en toda la postemporada. Todo aquello bueno realizado, le dio el galardón de MVP a Giannis Antetokounmpo que, lejos de conformarse, siguió guiando a otra temporada ganadora en la 2019-20 y un futuro aún por resolver.

Ningún MVP es nombrado sin haber tenido los méritos suficientes. Puede haber mejores jugadores en la perspectiva de muchos, claro está, pero Giannis ha demostrado que puede guiar a una franquicia que anteriormente se acostumbró a no salir en los diarios, a ahora estar en las primeras planas. No obstante, hay una palabra calificada que cree que todavía es pronto para un campeonato.

Scottie Pippen cree que a la estrella griega todavía le falta de juego perimetral para guiar a los Bucks a un campeonato en esta temporada: “Todavía no está preparado, no lo creo. Pero no lo he visto en mucho tiempo y, por lo que escuché, ha estado trabajando en su tiro en salto. Pero no lo creo. En términos de dónde lo dejaron, no creo que realmente lo haya logrado todavía”.

"Cuando hablas de ganar un título, cuando hablas de jugar en las Finales de la NBA, cuando hablas de hacer grandes golpes con segundos en el reloj y ser capaz de hacer esos tiros con confianza, simplemente no veo que esté listo", opinó Pippen en diálogo con el podcast Da Windy City.

Por último, el campeón con Chicago Bulls en seis oportunidades junto a Michael Jordan, sabe que Giannis ha mejorado, pero aún le faltan ajustar detalles: “Sé que ha hecho grandes avances. Sigue siendo uno de los mejores jugadores del juego, pero en términos de su juego externo, no está listo para llevar a su equipo a un título", sentenció.

Lee También