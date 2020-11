Se sinceraron: Closs y Vignolo dijeron al aire de qué equipos son hinchas

La fusión de ESPN con Fox Sports nos permtió ver una serie de cruces entre los mejores periodistas del país.

Tantas veces puestos en comparación, hoy es habitual ver a Sebastián Vignolo y Mariano Closs dialogando en "el pase" del mediodía.

#ESPNF12 �� | ¡COMO EN GRAN HERMANO!



Perdón, Mariano, no te avisamos que ya estábamos al aire. pic.twitter.com/ZtghmxgUZg — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 5, 2020

Es que este último conduce #ESPNF12, que le sirve de previa a ESPNF90, el viejo y querido 90 Minutos de Fútbol.

Hoy, el Pollo se animó a desafiar a su colega, también relator, y le consultó directamente por el hincha del cuál es equipo.

Luego de decir que la hinchada más "seguidora" del país es la de San Lorenzo, Vignolo aseguró que "tiene muchos equipos", pero reafirmó su fanatismo por All Boys.

"Al Barcelona lo quiero mucho. Después tengo cariño por Lamadrid. Pacífico en Baby. Y de Primera A, que quiero mucho y me hubiese gustado ser hincha, Vélez", confesó.

#ESPNF12 �� | ¿DE QUÉ CUADRO SOS?@pollovignolo y Mariano Closs se confiesan: ¿por qué clubes simpatizan? pic.twitter.com/mrnitSHMcn — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 5, 2020

Closs no dudó en comenzar a enumerar y hasta se la jugó al hablar de los equipos del exterior por los que simpatiza: "Tengo mucho cariño por Ferro, Colegiales, Instituto. A Ferro lo adoro pero el primero que me fijo es Cole. Me voy a otros países si querés. El Bayern, es el máximo. Ahora me hice hincha del Wolverhampton, porque lo vi perder jugando bien el torneo pasado y dije "qué bien juegan estos muchachos". ¿Qué mas querés?", contestó Mariano. ¡Cracks!

