Al mejor estilo de Marvel, Stephen Curry anotó 2.786 triples en 28 segundos

En el mundo de la NBA no existen fronteras a la hora de llevar contenido innovador para captar mayor audiencia y por ese motivo el mejor baloncesto del mundo toco las puertas de Marvel para que los superhéroes hicieran parte del duelo entre Stephen Curry y Zion Williamson en Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans.

Durante el juego entre Warriors y Pelicans, los jugadores recibieron puntos de héroes frente a la atenta mirada de personajes como Iron Man, Black Panther, Captain Marvel y Captain America. Con una producción de otro nivel, Marvel dictó sentencia y hubo un claro ganador.

En un sorpresivo resultado, el ganador de la primera edición de Marvel’s Arena of Heroes fue Draymond Green. Con 48 puntos, el ala-pívot de los Warriors venció al gran favorito Curry, quien terminó con 47 unidades de héroe. Por su parte, Zion tuvo 24.

Con éxito terminó una nueva innovación de la NBA junto a Marvel y no se podía escapar el detalle que tuvieron en la previa al juego. A Curry le pusieron la capa de Superman y en un video de 28 segundos mostraron los 2.786 triples que llevaba hasta el juego de los Warriors del 3 de mayo.

Video: Stephen Curry anotó 2.786 triples en 28 segundos

Kirk Goldsberry, Vanna Bushong y Jack Dempsey la sacaron del estadio y realizaron un video de 28 segundos que mostró los 2.786 triples que Stephen Curry llevaba en la NBA. La producción alcanzó más de 18 mil ‘Me Gusta’ y 3.300 retuits. ¡Genios!

