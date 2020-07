Tom Brady y una épica burla así mismo por ser un mal quarterback en movimiento

No hay ninguna duda que Tom Brady es uno de los mejores quarterbacks en la historia: es el más ganador de todos los tiempos con seis Super Bowls, pero el tiempo pasa para todos y a sus 42 años el quarterback es consciente que está ante una nueva era de mariscales de campo en la NFL.

Los quarterbacks han dejado de ser aquellos jugadores que solo lanzan bien en la bolsa de protección, ahora se convirtieron en un arma más de la ofensiva para el juego terrestre. Jugadores como Patrick Mahomes, Lamar Jackson y Deshaun Watson, entre otros; son el ejemplo perfecto.

¿Llegar a sentirse inferior que los demás? Ni en sueños. Eso pensó Tom Brady con un épico posteo en su cuenta de Instagram en la que se burló de la poca movilidad que tiene como mariscal de campo en el año del ‘quarterback móvil’. Si uno no se ríe de sí mismo, quien más…

Cuando inicie la temporada 2020 para los Tampa Bay Buccaneers, 13 de septiembre vs. New Orleans Saints, Brady tendrá 43 años y es poco probable, por no decir que imposible, que el QB cambia el estilo de juego y opte por correr más. Deberá demostrar que la calidad está intacta.

En los 20 años que lleva Brady en la NFL tiene 1.037 yardas por tierra, lo que representa menos de 169 yardas de las que corrió (1.206) Lamar Jackson en una sola temporada (2019). ¿Lo mejor de Brady ya no lo veremos más? Los emparrillados lo decidirán…

