Muy mal: el comentario machista en vivo por TyC Sports que repudia todo Twitter

Un muy mal momento pasó Flor Vezza en vivo por TyC Sports cuando sus colegas le hicieron un comentario machista tras un muy acertado análisis de ella acerca de lo que Racing necesita para mejorar al equipo.

La periodista pidió que Iván Maggi sea titular más seguido en el equipo de Juan Antonio Pizzi, y al instante comenzó a escucharse de fondo cómo varias voces masculinas insinuaban que su pedido era únicamente por el físico del jugador.

"Es rubio, fachero, te gustó, ya lo entendí", dijo Cingolani mientras la cámara lo enfocaba, para luego soltar una carcajada que ya está siendo repudiada por todo Twitter Argentina.

Ella, notoria y lógicamente ofendida, se defendió: "No me puede gustar cómo juega, me gusta lo fachero", soltó con ironía para dejar más en evidencia a sus colegas.

