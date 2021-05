Cortese contó de qué depende si se juega o no el partido entre Santa Fe y River

Horas críticas se viven en todo Colombia. Luego de que el presidente Iván Duque presente el nuevo proyecto de reforma tributaria, la gente salió a las calles a protestar y la respuesta que recibieron fue una violenta represión por parte de la policía, dejando un saldo de heridos y muertos que generó todavía más caos y furia entre los habitantes.

Buscando que en el mundo se hable de esto y se sepa lo que está sucediendo, las manifestaciones no pararon y está planeado que sigan hasta recibir una respuesta por parte del Gobierno, lo cual afectaría directamente al duelo de Copa Libertadores que deberían jugar mañana Independiente de Santa Fe y River.

Pasa que en Armenia, el municipio donde se disputaría dicho compromiso, la situación no es para nada favorable y fue Juan Cortese, en Súper Fútbol, el que dio más detalles sobre lo que está pasando: "¿Se juega el partido entre Santa Fe y River? Mientras hable Gallardo, habrá una reunión entre los integrantes de la Conmebol y el alcalde de Armenia. Hay amenazas, de algunos grupos más radicales, que no quieren que el partido se juegue en su ciudad el próximo miércoles, y amenazan con hacer manifestaciones en el Estadio Centenario y no dejar llegar a las delegaciones al lugar donde se desarrolle el juego", comenzó diciendo.

Y siguió: "Conmebol lo que quiere primero es ratificar el partido, pero a partir de lo que solucionen las fuerzas de seguridad de Armenia. Hay que recordar que el Jefe de Seguridad habló en Sportia, y dijo que no hay manera que el partido se suspenda, pero desde Colombia amenazan con que sí. Colombia quiere que mediante el fútbol y la Copa Libertadores, se vean los graves problemas que están sucediendo".

Veremos qué sucede, todo mientras Boca jugará hoy ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil luego de que Esteban Andrada de positivo de coronavirus estando allí, pero no así todo el resto del plantel. Es un dilema si ahora el arquero se deberá quedar allí por 14 días aislado o podrá volver en un vuelo sanitario.

