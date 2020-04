Lo perdimos: la nueva locura de Yasiel Puig durante la cuarentena

Durante el tiempo de cuarentena que están viviendo la mayoría de las personas por la pandemia del Coronavirus Yasiel Puig ha sido uno de los peloteros más activos en las redes sociales mostrándoles a sus seguidores lo que hace durante el aislamiento preventivo.

Primero dio a entender que le queda bastante tiempo en casa y decidió hacerse una manicure bastante particular: se puso accesorios brillantes en las uñas. Luego salió cantando música ranchera en medio de la obra que lleva acabo en su vivienda y en esta ocasión sorprendió con otra de sus locuras.

Foto: Gettyimages.

Como no puede salir a su barbería preferida, Puig decidió que un familiar le cortara el cabello, algo muy común por estos días de cuarentena, pero con lo que no contaban sus seguidores era con el look final: sin nada de pelo en los costados y con una especie de casco de color amarillo.

Por otra parte, el beisbolista cubano, quien sigue sin firmar con un nuevo equipo en Las Mayores, deicidio dedicar su tiempo libre repartiendo diferentes artículos (tapabocas, guantes y gel antibacterial) a los trabajadores de la salud del área del sur de la Florida.

“Hago esto de corazón, no para que nadie piense, ni la gente ni los equipos, que hago esto por propaganda”, declaró Yasiel Puig.

