Ben Simmons del lado incorrecto de la historia en NBA Playoffs

Philadelphia estaba en la cuera floja en el sexto partido ante Atlanta Hawks, y se veía obligado a ganar para llegar al séptimo juego de la serie de semifinales de la Conferencia Este de los Playoffs de la NBA 2021. Lo lograron, pero no gracias al rendimiento de su base, Ben Simmons.

Los 76ers lograron prevalecer ante el equipo de Trae Young por 104 a 99 gracias a Seth Curry y Joel Embiid. El hermano de Steph tuvo 24 puntos con seis triples y JoJo logró 22 puntos con 13 rebotes. Ben Simmons terminó con 6 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, nada ideal para tu base titular.

Y es que en la serie previa que Philly logró ganar ante Washington Wizards, el australiano había jugado muy bien y parecía tomar confianza. Pero luego llegó este enfrentamiento y todas las dudas que se tienen con él, volveron a tomar fuerza.

Ben Simmons y su inefectividad.

En los once partidos que van de Playoffs para los Sixers, Simmons lleva 24 de 69 en tiros libres. Eso da un 34% de efectividad, número no solo malo, sino que históricamente pésimo. Para darse una idea, el peor jugador no pívot desde la línea en la historia de los Playoffs de la NBA fue Andre Iguodala en 2015 con los Warriors, cuando tuvo un 41% desde la línea. Simmons es un 7% peor y es dificil que remonte eso si continua así.

Eso no es todo, en la serie ante Atlanta claramente fue objetivo de faltas, y la manera en la que los Hawks pudieron revertir el partido en el quinto juego, gracias a sus 10 TL fallidos. Pero su problema en las segundas mitades no solo es ese, sino que tampoco intenta ni siquiera tirar, lo que termina hiriendo a su equipo. En el 3er y 4to período de los últimos tres juegos, Simmons sólo intentó 3 tiros y encestó 1. Su falta de creatividad para generarse su propia ofensiva puede ser fatal para su franquicia.

