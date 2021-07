Yankees dispuestos a pagar el impuesto al lujo para firmar una estrella en este 2021

Los New York Yankees están dispuestos a hacer lo que sea necesario para cambiar el rumbo en la segunda mitad de la temporada 2021 de la MLB. Así lo dio a conocer el propietario del equipo, Hal Steinbrenner, quien aseguró que no le importaría tener que pagar el impuesto al lujo con tal de poder fichar una estrella que le permita clasificar lograr el objetivo de clasificar a la postemporada en el mejor béisbol del mundo, una tarea que luce cuesta arriba.

Al mandamás de los Yankees se le consutló sobre la posibilidad de incorporar una nueva figura al equipo de cara a la segunda mitad de temporada de las Grandes Ligas, a lo que Steinbrenner respondió con un contundente: "absolutamente lo consideraría". Por esta razón no sería descabellado que los mulos den un golpe de mesa en el mercado.

El impuesto de lujo aplica una vez que la nómina de jugadores del equipo supera los 210 millones de dólares. Para este 2021, el róster de los New York Yankees tiene un costo de 201 millones, por lo que una eventual llegada de una estrella haría que el presupuesto de la novena del Bronx supere dicho límite.

Más allá de la sequía de títulos que tienen los New York Yankees, esta primera mitad de la temporada 2021 de la MLB no está saliendo como lo esperaban en el Bronx. Antes de la jornada de este jueves, la novena dirigida por Aaron Boone marcha en el cuarto puesto de la División Este de la Liga Americana (41-39) a 5.5 juegos de los líderes Boston Red Sox.

Algunos candidatos

Aunque todavía no hay nada en concreto, existen varios reportes de que los New York Yankees podrían buscar un acercamiento para sumar algunas piezas en un futuro bastante cercano. Uno de ellos sería el ex jugador de los Boston Red Sox y que actualmente está en los Kansas City Royals, Andrew Benintendi.

Otro nombre que suena con fuerza es el de Joey Gallo, quien actualmente juega con los Texas Rangers. El jugador, que puede desempeñarse como primera o tercera base, sería un refuerzo de lujo para la ofensiva de los mulos, ya que en esta temporada suma 19 cuadrangulares y 43 carreras remolcadas.

