Versiones de todo tipo, unos dicen que sí, otros que no; total, la propuesta de disputar la gran cita del fútbol cada dos años a dado tema de conversación en el planeta entero.

Arsene Wegner, recordado director técnico, quien fue uno de los entrenadores históricos de Arsenal, fue el encargado de presentar la idea que tiene aprobadores y contradictores. En términos generales, las opiniones están bien divididas sobre el Mundial cada dos años.

Varios son los argumentos que ha esgrimido el francés, quien es el actual director de desarrollo del fútbol mundial del ente que rige el balompié; entre ellos: “mejorar la competición”, llegar a la nueva era del “fútbol del futuro”, “darles a los aficionados partidos relevantes” y el más importante, “reducir la diferencia entre confederaciones”.

Lo único cierto de todo esto es que hay dos bandos respecto al tema; los que están de acuerdo y los que no con la disputa de los Mundiales cada dos años. Los que no están de acuerdo con la iniciativa son las dos grandes confederaciones: UEFA y Conmebol.

¿Quiénes están a favor?

En este punto hay que decir que otras confederaciones, diferentes a las dos gigantes, personalidades del fútbol, e incluso la FIFA, los que dan su aprobación.

Federación Mexicana de Fútbol

“El poder llevar un evento como el Mundial a la afición el doble de veces siempre será interesante, si podemos incrementar las posibilidades cada dos años de alcanzar nuestros objetivos como pueden ser un quinto partido y más adelante semifinales, a nosotros nos es de gran interés”, fue lo dicho por Yon de Luisa, presidente del organismo.

Real Federación Marroquí de Fútbol

“La Copa del Mundo sólo ha tenido ocho ganadores a lo largo de su historia y la mayoría de participantes siguen siendo los mismos. Necesitamos que el Mundial sea una competición más inclusiva. Ya se ha aumentado el número de participantes y ahora necesitamos aumentar su frecuencia”, indicó Fouzi Lekjaa, su presidente.

Ronaldo

"Hay muchos beneficios para este nuevo calendario. Tener la competición más importante del mundo cada dos años sería espectacular. Ayer en una cena con muchos amigos, hablamos de lo bonito que fue el Mundial de Rusia, de todo lo que ha pasado desde entonces y de lo que echamos de menos, porque es una competición que para al mundo, todo el mundo la ve", dijo el ahora directivo de fútbol con Real Valladolid.

Pep Guardiola

"La Copa del Mundo es increíble, es el torneo más grande y como espectador siempre disfruto viéndolo. Si pudiera verlo cada dos años sería bueno. Estoy completamente de acuerdo con Arsene Wenger en que si no lo hace la Copa del Mundo lo hará otra competición. Lo que ha propuesto es un torneo de la más alta calidad", fue la apreciación de uno de los entrenadores más ganadores del último tiempo.

¿Quiénes están en contra?

Conmebol

“Una Copa del Mundo cada dos años podría desnaturalizar la más importante competición de futbol en el planeta, rebajando su calidad y minando su carácter exclusivo y sus actuales estándares de exigencia. Una Copa del Mundo cada dos años supondría una sobrecarga prácticamente imposible de gestionar en el calendario internacional de competiciones”, señaló el ente sudamericano en comunicado.

UEFA

“Podemos decidir no jugar en él. Así que buena suerte con una Copa del Mundo como esa”, indicó Aleksander Ceferin en un mensaje mucho más crudo, intentando boicotear la disputa de la Copa Mundial de la FIFA en ese espectro de tiempo.

Jürgen Klopp

"Imagina que hubiera un Mundial y una Eurocopa cada dos años. Eso quiere decir que los jugadores tendrían que jugar un gran torneo todos los años. Solo tendrían tres semanas de descanso cada año. Todas las nuevas ideas que han aparecido en los últimos años han intentado añadir más partidos. Eso no es bueno a largo plazo", dando un punto de vista más humano sobre los futbolistas.

Didier Deschamps

"Me da la impresión de que banalizaría. No conozco todos los intereses. Estamos acostumbrados a que sea cada cuatro años y está bien así, pero si los intereses de la mayoría cambian, podemos llegar a ello. Yo ya no estaré implicado, lo veré en la tele", dijo el actual técnico campeón del mundo.