Daniel Muñoz está viviendo una temporada de ensueño en la Premier League con los colores del Crystal Palace. El jugador colombiano ha destacado en todos los rubros en los últimos meses y ahora se confirma cuál es su nuevo valor de mercado para una transferencia.

De acuerdo, al sitio especializado Transfermark, el jugador colombiano actualmente tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. Aumentando así su valor en 2 millones de euros, por cómo vino rindiendo en los últimos partidos de la temporada.

Previo al último análisis de Transfermark a los valores de mercados de la Premier League, el lateral titular de Colombia estaba costando un valor de 25 millones de euros. Por lo cual, esta es la cifra más cara en toda su carrera y llega en su mejor momento.

Muñoz viene sonando con fuerza en los últimos meses para llegar a equipos como FC Barcelona e Inter de Milan. Sin embargo, el jugador colombiano todavía tiene un contrato de largo plazo hasta mediados de 2028. Por lo cual, todavía no se ve una negociación de salida en el horizonte.

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. (Foto: GettyImages)

En la última semana, Daniel Muñoz también se vio expuesto a una gran polémica en Inglaterra, donde el jugador colombiano fue acusado de estar preso y por eso no estar en el partido de su equipo. Su DT dijo que en realidad no fue parte del encuentro por un problema en la rodilla.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Daniel Muñoz en esta temporada

ver también ¿Qué hay de cierto? Aseguran que arrestaron a Daniel Muñoz en Inglaterra

En lo que va de temporada con Crystal Palace, Daniel Muñoz ha jugado un total de 23 partidos entre todas las competencias. El jugador colombiano ha marcado 4 goles y ha dado 2 asistencias. En cancha ha sumado ya un total de 2.048 minutos.

El sueldo de Daniel Muñoz en la Premier League

Actualmente, en Crystal Palace, Daniel Muñoz tiene un salario de 2.7 millones por temporada. El colombiano aún tiene contrato hasta 2028 y para salir vendido en los siguientes meses también estaría pidiendo un importante aumento al equipo que lo quiera fichar.

Encuesta¿Crees que Daniel Muñoz vale 27 millones? ¿Crees que Daniel Muñoz vale 27 millones? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: