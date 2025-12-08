¡Cuidado Ecuador! La FIFA confirma la peor noticia de todas para Sebastián Beccacece de cara al Mundial 2026

Este lunes 8 de diciembre de 2025 se confirmó otra noticia que cambia la perspectiva de Ecuador para el Mundial 2026. Asimismo, Beccacece recibe un golpe que no esperaba. Se reveló que solo se puede convocar a 26 jugadores, pero dentro de estos nombres hay un punto que todos los DT’s deben respetar.

Resulta que se confirmó que en la lista de 26 jugadores a convocar para el Mundial 2026, el máximo de arqueros a convocar por los entrenadores solo es de 3. Por lo cual, Beccacece ya no podrá llevar a 4 arqueros como viene haciendo en los últimos amistosos.

En los últimos amistosos y partidos de Eliminatorias, Sebastián Beccacece ha venido citando a 4 arqueros para que jueguen con la Selección de Ecuador. El entrenador ha llamado a jugadores como Christian Loor, David Cabezas y Gilmar Napa como cuarto portero.

Ahora el entrenador deberá elegir a los 3 porteros que lleve al Mundial de 2026 y los nombres que parecen seguros son dos: Hernán Galíndez y Moisés Ramírez. Por otro lado, con Gonzalo Valle se tendrá que aclarar su puesto en ‘La Tri’, siempre y cuando se pueda recuperar de su lesión.

La Selección de Ecuador jugará contra Países Bajos y Marruecos en la doble fecha FIFA de marzo, por lo cual, en ese momento se espera que Beccacece ya tenga decidido los 26 nombres o al menos los 3 arqueros que se perfilan para llegar al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Los arqueros que ha convocado Beccacece en Ecuador

ver también Christian Cueva se fue de Emelec y ya fue presentado por este equipo de Perú

Sebastián Beccacece ha convocado en los últimos meses a los siguientes arqueros: Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Gonzalo Valle, Cristhian Loor y David Cabezas. De estos 5 nombres, el técnico tendrá que elegir a solo 3 porteros para el Mundial 2026.

Los otros cambios de la FIFA para el Mundial 2026

La FIFA también confirmó un cambio histórico para el desempate cuando los equipos empaten en puntos en la zona de grupos. Ya no será el primer criterio, el gol diferencia, sino más bien el duelo directo entre ambos equipos, el que decida el equipo clasificado.

EncuestaSi Ramírez y Galíndez son fijos ¿Qué otro arquero debe convocar Beccacece? Si Ramírez y Galíndez son fijos ¿Qué otro arquero debe convocar Beccacece? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: