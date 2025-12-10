Nilson Angulo parece ser el próximo jugador ecuatoriano a ser transferido en el fútbol de Europa en el mes de enero. El jugador ecuatoriano vive un gigante momento en el Anderlecht, por lo cual, varios clubes de la Premier League están buscando su fichaje.

Entre los más interesados en fichar a Nilson Angulo están equipos como Manchester United y Aston Villa. Esto dejaría algunos millones para Anderlecht que está dispuesto a escuchar ofertas por encima de los 30 millones, otro beneficiado sería Liga de Quito.

Cuando Liga de Quito lo terminó transfiriendo a jugar en el extranjero, se quedó con el 30% de sus derechos deportivos. Si el futbolista ecuatoriano llega a ser transferido en el mercado de fichajes en las siguientes semanas por una cifra superior a los 30 millones, LDU ganaría más 9 millones por él.

La venta de Nilson Angulo representaría un ingreso millonario para Liga de Quito, que supo moverse en el mercado y confiar en la proyección de su jugador. El delantero ecuatoriano también es titular con ‘La Tri’ y jugará el Mundial de 2026, lo cual aumentaría su valor de mercado.

Nilson Angulo suena para varios equipos de Europa. (Foto: GettyImages)

De momento, Aston Villa sería el equipo mejor posicionado en el fichaje de Nilson Angulo, pero no se descarta que otros clubes empiecen a pujar por el ecuatoriano, cuando ya el mercado de fichajes esté abierto. Nilson podría cambiar de equipo antes del Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, los clubes también están considerando que Nilson Angulo tendría otro precio después de la Copa del Mundo y para evitar un pago más alto. El delantero ecuatoriano actualmente tiene un valor de mercado de 7 millones de euros.

ver también Emelec vive una crisis total y ahora se reveló la polémica decisión de los jugadores para el partido con El Nacional

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado un total de 23 partidos entre todas las competencias. El delantero ha marcado 4 goles y solo ha dado 8 asistencias. Se ha ganado el lugar como titular y lleva ya en cancha poco más de 1.900 minutos.

Los clubes interesados en Nilson Angulo

Nilson Angulo se ha metido en planes de equipos como Liverpool, Aston Villa, Manchester United y Tottenham. De ahí que, se prevé un enero lleno de rumores y pujas por el fichaje del jugador ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Dónde te gustaría que juegue Nilson Angulo? ¿Dónde te gustaría que juegue Nilson Angulo? Ya votaron 0 personas

En síntesis: