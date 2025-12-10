Es tendencia:
Liga de Quito

Liga de Quito ganaría estos millones por la transferencia de Nilson Angulo

Nilson Angulo aún podría dejarle estos millones a Liga de Quito.

Por Jose Cedeño Mendoza

Nilson Angulo parece ser el próximo jugador ecuatoriano a ser transferido en el fútbol de Europa en el mes de enero. El jugador ecuatoriano vive un gigante momento en el Anderlecht, por lo cual, varios clubes de la Premier League están buscando su fichaje.

Entre los más interesados en fichar a Nilson Angulo están equipos como Manchester United y Aston Villa. Esto dejaría algunos millones para Anderlecht que está dispuesto a escuchar ofertas por encima de los 30 millones, otro beneficiado sería Liga de Quito.

Cuando Liga de Quito lo terminó transfiriendo a jugar en el extranjero, se quedó con el 30% de sus derechos deportivos. Si el futbolista ecuatoriano llega a ser transferido en el mercado de fichajes en las siguientes semanas por una cifra superior a los 30 millones, LDU ganaría más 9 millones por él.

La venta de Nilson Angulo representaría un ingreso millonario para Liga de Quito, que supo moverse en el mercado y confiar en la proyección de su jugador. El delantero ecuatoriano también es titular con ‘La Tri’ y jugará el Mundial de 2026, lo cual aumentaría su valor de mercado.

De momento, Aston Villa sería el equipo mejor posicionado en el fichaje de Nilson Angulo, pero no se descarta que otros clubes empiecen a pujar por el ecuatoriano, cuando ya el mercado de fichajes esté abierto. Nilson podría cambiar de equipo antes del Mundial 2026.

Por otro lado, los clubes también están considerando que Nilson Angulo tendría otro precio después de la Copa del Mundo y para evitar un pago más alto. El delantero ecuatoriano actualmente tiene un valor de mercado de 7 millones de euros.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado un total de 23 partidos entre todas las competencias. El delantero ha marcado 4 goles y solo ha dado 8 asistencias. Se ha ganado el lugar como titular y lleva ya en cancha poco más de 1.900 minutos.

Los clubes interesados en Nilson Angulo

Nilson Angulo se ha metido en planes de equipos como Liverpool, Aston Villa, Manchester United y Tottenham. De ahí que, se prevé un enero lleno de rumores y pujas por el fichaje del jugador ecuatoriano.

En síntesis:

  • Nilson Angulo juega en el Anderlecht y es buscado por clubes de la Premier League.
  • La transferencia de Nilson Angulo al extranjero superaría los 30 millones de euros.
  • Liga de Quito conservó el 30% de los derechos de Nilson Angulo, con una ganancia potencial de 9 millones.
Jose Cedeño Mendoza
