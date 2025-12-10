James Rodríguez sigue siendo la gran incógnita para la siguiente temporada, y es que aún no se ha hecho oficial su nuevo equipo, sin embargo Pumas de la UNAM toma ventaja. No será barato, los ‘Felinos’ le pagarán un salario astronómico, más alto que incluso lo que cobraría en Europa.

Según medios mexicanos, Pumas de la UNAM habría aceptado pagarle los seis millones de dólares de salario básico que pedía el volante colombiano. Se sabe que habrá cláusulas por rendimiento y resultados colectivos que podrían hacer que aumente la cifra.

Real Sociedad y Valencia de España también ofertaron pero mucho menos de lo que pedía el ex Real Madrid y Rayo Vallecano. El colombiano viene de ganar 5 millones al año en Club León entonces no se bajará de esa cifra.

Para James es muy importante llegar con rodaje al Mundial, tomando en cuenta que es uno de los fijos por Néstor Lorenzo. Aunque a nivel de clubes ultimamente no ha tenido continuidad.

En sus últimas temporadas en Real Madrid, Bayern Múnich, Rayo Vallecano entre otros no tuvo muchos minutos en Europa. Tuvo algo de continuidad en el Everton y luego en el León.

Los números de James Rodríguez en León en esta temporada

En esta temporada, con la camiseta de León, James Rodríguez pudo jugar un total de 17 partidos entre todas las competencias. Apenas estuvo en cancha poco más de 1.200 minutos. El jugador colombiano marcó 3 goles y también terminó dando 3 asistencias.

James Rodríguez – Colombia 2025.

El valor de mercado de James Rodríguez

Actualmente, James Rodríguez tiene un valor de mercado de apenas 2.5 millones, una cifra muy alejada de lo que llegó a costar en su mejor momento. Esta cifra hace que James suene para varios clubes como opción, pero también el colombiano puede negociar con cualquier equipo al entrar en condición de “agente libre”.

