La Selección Colombia ya sabe que jugará contra Uzbekistán, el ganador del repechaje FIFA entre RD del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, y también Portugal en el Mundial 2026. Ahora se han revelado cuáles serían los precios para cada partido.

¿Cuánto costarían las entradas para el partido de Uzbekistán contra Colombia?

Colombia jugará contra Uzbekistán el próximo 17 de junio de 2026 desde las 21H00 (CO) en el estadio Azteca y estos serían los precios de las entradas desde Categoría 1 a Categoría 4:

Categoría 4: 799 dólares (la más barata)

799 dólares (la más barata) Categoría 3: 893 dólares (la más barata)

893 dólares (la más barata) Categoría 2: 947 dólares (la más barata)

947 dólares (la más barata) Categoría 1: 1.030 dólares (la más barata)

Así están los precios para las entradas de Colombia vs Uzbekistán. (captura de pantalla: Seatpick.com)

¿Cuánto costarían las entradas para el partido de Colombia contra el ganador de repechaje FIFA?

El segundo partido de Colombia en el Mundial 2026 será contra el ganador de la llave del repechaje entre RD Congo, Nueva Caledonia y Jamaica el 23 de junio de 2026. Ese encuentro se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara-México. Para ese encuentro así están los precios de las entradas:

Categoría 4: 751 dólares (la más barata)

751 dólares (la más barata) Categoría 3: 865 dólares (la más barata)

865 dólares (la más barata) Categoría 2: 929 dólares (la más barata)

929 dólares (la más barata) Categoría 1: 1.123 dólares (la más barata)

Colombia jugará en el Estadio Akron su segundo partido. (captura de pantalla: Seatpick.com)

¿Cuánto costarían las entradas para el partido de Colombia contra Portugal?

El último partido de Colombia en el Mundial 2026 será contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami el 27 de junio de 2026 desde las 18H30 (CO). Estos serían los precios de las entradas desde Categoría 1 a Categoría 4:

Categoría 4: 1.476 dólares (la más barata)

1.476 dólares (la más barata) Categoría 3: 1.573 dólares (la más barata)

1.573 dólares (la más barata) Categoría 2: 1.887 dólares (la más barata)

1.887 dólares (la más barata) Categoría 1: 2.415 dólares (la más barata)

Así están los precios para las entradas del Colombia vs Portugal. (captura de pantalla: Seatpick.com)

Los amistosos que jugará Colombia antes del Mundial 2026

Previo al Mundial 2026, la Selección Colombia jugará contra Francia y Croacia, dos rivales de gran nivel europeo, con los cuales se pretende preparar el partido contra Portugal y llegar con el mejor nivel a la Copa del Mundo. Serán los últimos amistosos previo al torneo.

