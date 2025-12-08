No es Cristiano Ronaldo: la gran preocupación de Néstor Lorenzo y la Selección Colombia en el inicio del Mundial 2026

Portugal, Uzbekistán y el ganador entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo. Estos serán los rivales de Colombia en una Copa del Mundo donde Cristiano Ronaldo no es lo que más preocupa al DT de los cafeteros. Néstor Lorenzo, tajante sobre el gran oponente que tendrán en los primeros 270 minutos del certamen.

“Nos tenemos que mover de sede, Portugal tiene dos en Houston y uno en Miami, le queda un poquito más cómodo…Arrancamos en la altura, bajamos a Guadalajara y luego al llano de Miami. Vamos a tener que elegir bien el tema de la sede…Vamos a venir de la altura al llano y al calor, tenemos esa desventaja”, reflexiones de Lorenzo en Gol Caracol. Colombia tendrá altura en sus primeros choques de una zona de grupos donde no quedar primero es síntoma de medir fuerzas en fases definitivas con potencias como Croacia, Inglaterra o España. Preocupa la altitud.

CDMX y Guadalajara se convierten en las ciudades a más altitud en las que Colombia jugará en un mundial. 2200 y 1500 metros concretamente para un combinado que antes de jugar con Portugal tendrá que medirse ante un oponente que ya se tiene en Eliminatorias por sedes como Bolivia o Ecuador. No gusta ni mucho menos el hecho de tener que iniciar en este tipo de condiciones pese a que se trate de compromisos ante rivales menores en la previa.

Sobre los rivales de su zona, Lorenzo se mostró tajante alrededor del balance que hace tras el sorteo: “Nos tocó un equipo como Portugal, de los mejores equipos del mundo. Nos gusta competir contra los mejores del mundo. De Uzbekistán no conozco mucho. Vamos a esperar y prepararnos de la mejor manera…El calor ya lo afrontamos en la Copa América. Estuvimos en Arizona, Tuvimos viajes largos. Todos son con charter, seguramente habrá comodidad en cuanto a eso. Sobre México y el sur de Estados Unidos, estamos habituados a jugar en esa zona”.

La altura, el gran miedo de Lorenzo en el inicio del Mundial: GETTY

17 de junio contra Uzbekistán, 23 de junio contra el ganador entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo y finalmente Portugal por Miami el 27 de junio. Así será el inicio del camino a las fases decisivas de la Copa del Mundo para una Selección Colombia donde preocupa la altura. Para Lorenzo, empezar el certamen con altura de por medio ni mucho menos ayudará a sus hombres.

Francia confirmó que juega con Colombia en marzo

“Vamos a poder elegir nuestro campo base, vamos a poder elegir el programa de preparación, especialmente con dos partidos en marzo aquí, en Estados Unidos, contra Brasil y Colombia. Y seguramente en el mes de junio, dos partidos de preparación antes de dejar el Hexágono para ir a conquistar América”, palabras de Philippe Diallo, presidente de la FFF, alrededor del choque se repite como en la antesala de Rusia 2018.

Colombia podría igualmente medir fuerzas con Croacia. Es otro de los oponentes que se maneja para una ventana de marzo donde los cafeteros jugarán en USA sus primeros choques del 2026. Si nada se tuerce, también se espera que haya amistosos en junio por Norteamérica o México preparando una edición del certamen singular donde las haya.

