El apodo perfecto que Cannavaro, DT de Uzbekistán, le puso a la Selección Colombia para el Mundial

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 puso primera marcha con el sorteo y el respeto que tiene hacia la Selección Colombia salió a la luz. Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, no dudó y le puso el apodo perfecto a la ‘Tricolor’ para la próxima Copa del Mundo.

Al estar en el bombo 2, la Selección Colombia no fue cabeza del Grupo K y le tocó con un peso pesado como lo es Portugal. Además, James Rodríguez, Luis Díaz y compañía también enfrentarán a un debutante en mundiales como lo es Uzbekistán.

En vísperas de lo que será el debut de la Selección Colombia contra Uzbeskistan el miércoles 17 de junio de 2026 a las 9:00 P.M. en el estadio Azteca, de México, Fabio Cannavaro no solo dijo que “en Colombia hay técnica, intensidad, talento, ha vuelto a ser una buena selección. No es fácil”, también le puso el apodo perfecto a la ‘Tricolor’.

El DT de Uzbekistán y un apodo para la Selección Colombia antes del Mundial

El entrenador de Uzbekistán habló de la Selección Colombia. ( Archivo particular y Getty Images)

“Complicado porque tenemos a Colombia, un equipazo como Portugal. Nosotros somos una federación pequeña, es la primera vez que venimos aquí al Mundial, entonces para nosotros va a ser una experiencia importante (…) Hay que trabajar como equipo, porque si se va a jugar contra equipos como Portugal y Colombia, a nivel individual es complicado. Eso solo puede tentar el juego como equipo, porque el fútbol finalmente es un deporte de equipo”, le dijo el DT Uzbekistán al canal RCN para ponerle ‘equipazo’ como apodo a la selección colombiana.

¿Cuándo se conoce el otro rival de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026?

El jueves 26 de marzo de 2026 se disputará el partido entre Jamaica y Nueva Caledonia. La selección que gane enfrentará a la República Democrática del Congo el martes 31 de marzo para definir el equipo que enfrentará a Colombia, Portugal y Uzbekistán en el Grupo K en el Mundial de la FIFA 2026 como repechaje internacional 1.

Datos clave