Liga de Quito

Atlético de Madrid y Manchester United van por campeón de Liga de Quito

Liga de Quito podría ver a uno de sus campeones fichando por el Atlético de Madrid, Manchester United entre otros clubes de Europa.

Por Gustavo Dávila

Atlético de Madrid y Manchester United van por campeón de Liga de Quito Foto: Getty
Atlético de Madrid y Manchester United van por campeón de Liga de Quito Foto: Getty

Los gigantes de Europa están volcándose a ver jugadores del fútbol ecuatoriano como fichajes y ahora reportan que el Manchester United, Atlético de Madrid, y Bayern Múnich van por uno de los campeones de Liga de Quito.

Ederson Castillo, volante de 16 años y que acaba de ganar el torneo ecuatoriano sub 19, ha sido sondeado por los tres gigantes de Europa además del Anderlecht de Bélgica.

El juvenil es considerado como una de las promesas de la cantera de Liga de Quito e incluso ha entrenado con el primer equipo varias veces. Al igual que los gemelos Quintero y Dennier Ordóñez, Castillo solo podrá sumarse a su nuevo club cuando cumpla 18 años de edad.

Futbolistas como Óscar Zambrano, Denil Castillo, Nilson Angulo son ejemplos de canteranos de Liga de Quito que dieron el salto a Europa desde los ‘albos’ por millones.

Solo este mes Arsenal, Chelsea, Bayern Múnich contrataron juveniles ecuatorianos y ahora se podrían sumar el Atlético de Madrid y el Manchester United por Ederson Castillo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Nilson Angulo rechazaría al Manchester United por insólito club

En resumen

  • Ederson Castillo, volante de 16 años de Liga de Quito, es sondeado por Manchester United, Atlético de Madrid y Bayern Múnich.
  • Ederson Castillo acaba de ganar el torneo ecuatoriano Sub 19 con Liga de Quito.
  • Castillo solo podrá sumarse a un nuevo club en Europa al cumplir 18 años de edad.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
