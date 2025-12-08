Piero Hincapié salió en la foto del gol que le costó a Arsenal la segunda derrota en esta Premier League. El jugador ecuatoriano terminó cediendo un lateral que luego origina toda la jugada que le costó a Arsenal el tanto que apretó todo el campeonato.

No obstante, para Mikel Arteta este error de Hincapié no tuvo mucho peso, y el entrenador español salió a defender a su defensa. Ahora mismo Arsenal está con una defensa totalmente “improvisada”. El motivo, las múltiples lesiones de jugadores como Saliba y Gabriel.

“El equipo tiene que ser capaz de adaptarse a eso, no buscar excusas. Los otros dos (Piero Hincapie y Timber) creo que también estuvieron excepcionales hoy“, comentó el DT sobre el rendimiento de sus defensores. El ecuatoriano seguirá siendo titular.

Ahora Hincapié tendrá una nueva oportunidad para demostrar que está al nivel del reto de ser titular ante la ausencia de grandes jugadores como Saliba y Gabriel. El ecuatoriano fue cuestionado el pasado fin de semana por varios aficionados ‘Gunners’.

El próximo partido en la Champions League para Arsenal será entre semana, donde se medirán a Brujas, que como local es un equipo a temer para todos los grandes de Europa. En dicho encuentro también se verá al jugador ecuatoriano, Joel Ordóñez.

Piero Hincapié apenas está viviendo sus primeros partidos como titular en Arsenal y ahora le ha tocado cambiar de compañeros en diferentes facetas. Primero empezó con Saliba, luego con Mosquera y ahora con Timber. Las lesiones le han cambiado todo.

Los números de Hincapié en Arsenal

Piero Hincapié en Arsenal lleva ya 9 partidos en esta temporada y el jugador ecuatoriano ha sumado en cancha ya más de 500 minutos. De a poco, está jugando lo esperado para él, pero ahora tiene la obligación de guiar al club a un nuevo título con un trabajo defensivo.

