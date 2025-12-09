Aseguran que Salah se peleó con DT del Liverpool ¡por Luis Díaz!

El Liverpool no solo enfrenta una racha de malos resultados deportivos si no que ahora son noticia por el enfrentamiento abierto entre Mohamed Salah y el entrenador Arne Slot. Desde Inglaterra reportan que uno de los motivos de la discusión también es el colombiano Luis Díaz.

Salah está molesto porque siente que el equipo la temporada le permitía sacar lo mejor de él “con jugadores como Luis Díaz, Trent Alexander Arnold y Darwin Núñez, quiénes se fueron del equipo. Ahora no se siente cómodo”, dijo el medio The Athletic.

De esta forma dan a entender que no solo a nivel colectivo el Liverpool resintió la salida de Díaz sino que también el egipcio en particular. Ambos ganaron la Premier League y varios títulos domésticos.

Al DT no le tembló el pulso y dejó fuera de la convocatoria a Salah en el siguiente partido de los ‘reds’. Luis Díaz por su parte sigue brillando en el Bayern Múnich de Alemania.

Varios jugadores y leyendas del Liverpool señalan que fue un error haber vendido a Luis Díaz pese a la millonaria oferta de 75 millones de euros que recibió del Bayern Múnich.

Luis Díaz y Mohamed Salah brillaron juntos en Inglaterra

El colombiano y el egipcio consiguieron 82 victorias en 126 partidos y ganaron 5 títulos repartidos en una Premier League, una FA Cup, una Community Shield y dos Copas de Liga.

