Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liverpool

Aseguran que Salah se peleó con DT del Liverpool ¡por Luis Díaz!

Mohamed Salah vive momentos tensos con el DT del Liverpol, Arne Slot, y aseguran que uno de los motivos es el colombiano Luis Díaz.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Aseguran que Salah se peleó con DT del Liverpool ¡por Luis Díaz! Foto: Getty
Aseguran que Salah se peleó con DT del Liverpool ¡por Luis Díaz! Foto: Getty

El Liverpool no solo enfrenta una racha de malos resultados deportivos si no que ahora son noticia por el enfrentamiento abierto entre Mohamed Salah y el entrenador Arne Slot. Desde Inglaterra reportan que uno de los motivos de la discusión también es el colombiano Luis Díaz.

Salah está molesto porque siente que el equipo la temporada le permitía sacar lo mejor de él “con jugadores como Luis Díaz, Trent Alexander Arnold y Darwin Núñez, quiénes se fueron del equipo. Ahora no se siente cómodo”, dijo el medio The Athletic.

De esta forma dan a entender que no solo a nivel colectivo el Liverpool resintió la salida de Díaz sino que también el egipcio en particular. Ambos ganaron la Premier League y varios títulos domésticos.

Al DT no le tembló el pulso y dejó fuera de la convocatoria a Salah en el siguiente partido de los ‘reds’. Luis Díaz por su parte sigue brillando en el Bayern Múnich de Alemania.

Varios jugadores y leyendas del Liverpool señalan que fue un error haber vendido a Luis Díaz pese a la millonaria oferta de 75 millones de euros que recibió del Bayern Múnich.

Luis Díaz y Mohamed Salah brillaron juntos en Inglaterra

El colombiano y el egipcio consiguieron 82 victorias en 126 partidos y ganaron 5 títulos repartidos en una Premier League, una FA Cup, una Community Shield y dos Copas de Liga.

Publicidad
Crystal Palace juntaría a otro colombiano con Daniel Muñoz

ver también

Crystal Palace juntaría a otro colombiano con Daniel Muñoz

Luis Díaz – Salah – Liverpool

Luis Díaz – Salah – Liverpool

En resumen

  • Mohamed Salah y el entrenador Arne Slot se enfrentaron por la incomodidad del jugador egipcio en el equipo tras salidas como la de Luis Díaz.
  • El club Liverpool vendió a Luis Díaz al Bayern Múnich por una oferta de 75 millones de euros.
  • Luis Díaz y Mohamed Salah consiguieron 5 títulos juntos, incluyendo una Premier League, en 126 partidos
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Nilson Angulo rechazaría al Manchester United por insólito club
Fútbol de Ecuador

Nilson Angulo rechazaría al Manchester United por insólito club

José Mourinho sorprendió al hablar de la chance de suplantar a Xabi Alonso en el Real Madrid
Europa

José Mourinho sorprendió al hablar de la chance de suplantar a Xabi Alonso en el Real Madrid

El salario que aceptó Christian Cueva con tal de irse de Emelec
Fútbol de Ecuador

El salario que aceptó Christian Cueva con tal de irse de Emelec

El camino que tendrá la Selección de Ecuador para la final del Mundial
Fútbol de Ecuador

El camino que tendrá la Selección de Ecuador para la final del Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo