Confirmado el amistoso contra Países Bajos, pero Beccacece sorprende con esta decisión para Ecuador

La Selección de Ecuador ya tiene confirmado un amistoso para jugar contra Países Bajos en la previa del Mundial 2026. ‘La Tri’ terminará jugando contra Países Bajos, a finales de marzo. Sin embargo, Beccacece también tiene otra decisión sorprendente.

Diferentes informes revelan que Sebastián Beccacece ha pedido a la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tener amistosos en el mes de junio a pocas semanas del mundial. Por lo cual, Ecuador solo jugaría contra Marruecos (por confirmar) y Países Bajos (confirmado).

De acuerdo a la revelación de Javier Ruiz en De Una, la intención de Beccacece es tener al equipo “completo” para el Mundial y alistar todo el torneo con el grupo. Por lo cual, no se quiere exponer a los jugadores tricolores en la previa de jugar el Mundial.

Varios equipos analizan la posibilidad de jugar ya con la temporada terminada, y poder así llegar a tono a la Copa del Mundo. No obstante, en Ecuador parece que esta no es la prioridad pensando en el partido de debut contra Costa de Marfil cuando comience en el Mundial.

Ecuador jugará contra Países Bajos en un amistoso en marzo. (Foto: @LaTri)

Países Bajos será el rival para Ecuador pensando en lo que puede ser el encuentro ante Alemania. De ahí que, se piense en otro partido ante Marruecos para tener un “simil” de lo que sería jugar ante Costa de Marfil. ‘La Tri’ quiere avanzar más allá de los cuartos de final del torneo.

¿Cuándo jugará Ecuador en el Mundial de 2026 y a qué hora?

Este es el fixture oficial de Ecuador para jugar en el Mundial de 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14 de junio de 2026 a las 18H00

Ecuador vs Curazao el 20 de junio de 2026 a las 19H00

Ecuador vs Alemania el 25 de junio de 2026 a las 15H00

El contrato de Beccacece con la Selección de Ecuador

Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales de 2026, sin embargo, lo más probable es que el DT salga de ‘La Tri’ después del Mundial con el cambio de la directiva de la FEF. El DT tiene un salario de 2.4 millones por año, siendo uno de los mejores pagados de Sudamérica.

