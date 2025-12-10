Cristiano Ronaldo y Portugal celebran: James Rodríguez recibe una noticia que toda Colombia lamenta

Uno de los grandes interrogantes en la Selección Colombia en vísperas del Mundial 2026 es la condición en la que llegará James Rodríguez al quedarse sin equipo a pocos meses de la Copa del Mundo. Y la situación empieza a preocupar con la noticia que recibió el ’10’. ¡Cristiano Ronaldo y Portugal celebran!

Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026 con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional 1 que saldrá de Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo, así que todos los rivales de la selección colombiana tienen un motivo que celebrar por la mala noticia que le dieron a James.

El capitán de la Selección Colombia había encontrado en el Club León el equipo en el que más había jugado (2.559 minutos) en los últimos cuatro años. El fútbol mexicano le sentó bien a James Rodríguez, y cuando todo apuntaba a que iba a seguir jugando en territorio azteca, apareció la noticia que toda Colombia lamenta.

Este era el equipo mexicano que estaba más cerca de firmar a James Rodríguez

Pumas estaba muy cerca de firmar a James (Foto: archivo particular y Getty Images)

El periodista Francisco ‘Paco’ Montes, del canal Fox México, publicó en X que James Rodríguez “está muy cerca de llegar a Pumas, hay otra oferta en Colombia que no ha llegado a lo platicado con los universitarios, aunado a que el gran 10 colombiano, quiere mantenerse en México para tomar ritmo y jugar con Keylor Navas”. Sin embargo, esto se cayó y llegó la noticia que Cristiano Ronaldo y Portugal celebran.

ver también OFICIAL: La FIFA confirmó los horarios y los estadios para los partidos de Colombia en el Mundial 2026

La noticia sobre el futuro de James que lamenta toda Colombia

Cuando parecía que James iba a seguir en el fútbol mexicano y continuaría en una liga que le iba a permitir llegar con un buen ritmo competitivo al Mundial 2026, toda la Selección Colombia lamentó la noticia que publicó el periodista John Sutcliffe. “James Rodríguez no llega a Pumas. Sí, hubo conversaciones, pero lo que piensa Pumas y lo que piensa Efraín Juárez es otra cosa. Van por ‘killers’ (goleadores), necesitan nueves y van por un par de goleadores, seguramente sudamericanos. James no viene a Pumas“, dijo en X el comunicador del canal ESPN.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuántos minutos jugó James Rodríguez con León en México? ¿Cuántos minutos jugó James Rodríguez con León en México? Ya votaron 0 personas

En resumen