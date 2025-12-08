FIFA advirtió del cambio de una regla histórica de la Fase de Grupos del Mundial que pasó desapercibido

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcará un antes y un después en la historia de la competencia. En primera medida, porque, por primera vez, participarán 48 selecciones. Por consiguiente, también será una novedad total, la cantidad de grupos, puesto que de los 8 que hubo hasta Qatar 2022 pasará a haber 12 zonas.

Asimismo, como nunca antes, habrá tres países anfitriones y 16 estadios a disposición (11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá). Pero además, la FIFA estableció cambios en una regla histórica que hasta el momento era clave para definir los clasificados a la primera instancia de eliminación directa, en caso de empate en la Fase de Grupos.

Resulta que la diferencia de gol ya no será el primer criterio para determinar quién se ubica por encima en la clasificación de la zona frente a la igualdad de puntos de dos o más equipos. A partir de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el resultado del partido entre sí.

Es decir, el que haya ganado el cruce entre ambos seleccionados con igual cantidad de puntos (e incluso igual diferencia de gol) será el que obtendrá una mejor posición. Ahora, si el partido en cuestión terminó empatado, se resolverá primero con la mayor diferencia de goles en los partidos disputados por el grupo y si no con el mayor número de goles marcados también en los partidos del grupo.

Finalmente, las listas de los seleccionados del Mundial tendrán 26 integrantes

En la jornada de sábado 6 de diciembre, los entrenadores presentes de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, tuvieron una reunión en la que se hizo una votación para determinar la cantidad de futbolistas con la que conformarán los planteles para la competencia. Había tres opciones: 26, 28 y 30, pero prevaleció la primera.

Pausa para Hidratación: la otra norma que fijó la FIFA para el Mundial 2026

Al igual que se aplicó en el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, la FIFA estableció que haya una pausa para hidratación tanto en el primer tiempo como en el segundo. Quedará a criterio del árbitro en qué momento, pero se le dio un rango para que frene la acción entre los 25 y 30 minutos.

